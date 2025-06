Nova Odessa ressalta investimento em água e saneamento

A prefeitura de Nova Odessa rebateu a reportagem do NM que apontava que a cidade apresentou baixíssimos investimentos em 2022. A reportagem tinha como base estudo do Painel Saneamento Brasil, divulgado neste Dia Mundial do Meio Ambiente.

A nota da prefeitura aponta que “desde o início dos ano 2010, Nova Odessa é disparadamente a cidade mais avançada em termos de Saneamento Básico de toda a microrregião (e uma das mais avançadas da RMC como um todo). Dai a baixa necessidade de novos investimentos na área.”

Tomemos como referência os dados do Censo 2022 do IBGE:

A cidade conhecida oficialmente como “Paraíso do Verde” aparece em 5º lugar dentre os 20 municípios da RMC (Região Metropolitana de Campinas) no quesito “Ligação à Rede de Água Tratada”, com 98,09% de atendimento (percentual que subiu desde então, veja abaixo).

Já quanto às “Ligações à Rede de Esgoto”, nada menos que 97,96% dos imóveis de Nova Odessa são atendidos (número que também deve aumentar nos próximos meses, veja abaixo). Neste item, Nova Odessa é a 3ª melhor cidade da RMC.

Por fim, 96,54% dos imóveis são atendidos pelo Serviço de Coleta de Lixo Domiciliar em Nova Odessa, o que coloca a cidade em 2º lugar no ranking da RMC neste quesito, demonstra o IBGE. As informações são da divulgação “Censo 2022: Características dos domicílios – Resultados do universo”, disponível no site do Instituto.

De 2022 para cá, no entanto, estes percentuais melhoraram ainda mais!

Isto porque, desde junho de 2023 (logo após a conclusão do Censo 2022), 100% da população de Nova Odessa (estimada em 62 mil habitantes) passou a ser atendida pela Coden Ambiental com água tratada – e considerada uma das melhores da região.

Até então, esse percentual era de 98,09%, mas a inauguração da ETA (Estação de Tratamento de Água) 2 Santo Ângelo e das obras que levaram água tratada encanada aos bairros do Pós-Anhanguera, em fevereiro de 2023, garantiram a Nova Odessa a universalização do serviço.

E, em dezembro de 2024, Coden e Prefeitura inauguraram a Estação Elevatória de Esgoto do Bosque dos Eucaliptos, atendendo mais 61 chácaras que formam o bairro.

Atualmente, a rede de esgoto de Nova Odessa tem mais de 279 Km de extensão, sendo que 100% do esgoto coletado é tratado na ETE Quilombo, inaugurada no último ano do mandato do ex-prefeito Manoel Samartin, em 2012, que devolve água praticamente limpa ao Ribeirão Quilombo.

Nova Odessa no combate às perdas sistêmicas de água tratada.

Atualmente, estão sendo trocados e modernizados 7,2 mil metros de rede antiga por tubulação de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) no Jardim São Manoel, Parque Industrial Recanto e Jardim Eneides Industrial. Com um investimento total de R$ 3,5 milhões, a iniciativa busca aprimorar a infraestrutura e reduzir as perdas de água.

Atualmente, Nova Odessa se destaca por atender 100% da população com abastecimento de água, beneficiando seus 62 mil habitantes através de uma rede de distribuição de 295 km. Desse total, 76,14 km já foram substituídos por tubulações em PEAD, um material mais moderno e eficiente, enquanto o restante permanece em PVC. Materiais antigos como ferro fundido e cimento amianto foram completamente eliminados da rede.

“Nosso objetivo é que as trocas continuem sendo feitas aos poucos, até que 100% da rede de água do município seja em PEAD”, afirmou o diretor técnico da Coden, Rean Gustavo Sobrinho.

