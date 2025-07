A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, já está com inscrições abertas para a nova turma do Programa “Respire Saúde”, iniciativa gratuita e multidisciplinar voltada ao combate ao tabagismo. Os encontros da nova turma começam no próximo dia 05 de agosto, no auditório do Paço Municipal, com reuniões sempre às terças-feiras, às 14h.

Aberto a toda a população e com mais de uma década de atuação no município, o programa atende em média 30 pacientes por grupo, com duas turmas ao ano e um índice de sucesso de 65%. O número de vagas é ilimitado, e os encontros semanais incluem palestras, rodas de conversa, acompanhamento com equipe multiprofissional e fornecimento gratuito de medicação de apoio.

A equipe do “Respire Saúde” é composta por dentistas, nutricionistas, médicos, psicólogos e farmacêuticos, todos capacitados pelo CRATOD (Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas). O acompanhamento tem duração de aproximadamente quatro meses e inclui a distribuição gratuita dos medicamentos de apoio, como cloridrato de bupropiona e adesivos de nicotina com doses decrescentes, que auxiliam os participantes na fase de abstinência.

Para se inscrever, os interessados devem deixar nome completo e telefone para contato na recepção de qualquer uma das sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Rede Municipal. Após o cadastro, a coordenação do programa entrará em contato com cada inscrito para repassar mais orientações.