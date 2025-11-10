Iniciativa vai garantir mais segurança e conforto aos pedestres, com melhorias de iluminação, paisagismo e infraestrutura — tudo realizado sem custo para o município

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e com o apoio de outros setores, deu início na última quarta-feira (6) às obras de revitalização da travessia de pedestres que liga os bairros Jardim Flórida e Nossa Senhora de Fátima.

O objetivo principal da intervenção é aumentar a segurança e o bem-estar dos moradores que utilizam diariamente o trajeto. Os trabalhos incluem poda de árvores para melhorar a visibilidade e a segurança dos pedestres, pintura e recuperação da ponte de ferro, instalação de nova iluminação pública no trecho entre o campo de futebol do antigo clube Feltrin e a empresa têxtil Jofegê, além de serviços de paisagismo ao longo do calçadão da rua Alexandre Bassora (também conhecido como calçadão da Feltrin) e instalação de novos bancos no acesso à travessia.

A revitalização da travessia é um anseio antigo da população. “O prefeito Leitinho nos pediu prioridade para atender esse pedido. Para viabilizar os serviços estamos unindo esforços da Secretaria de Meio Ambiente, vários setores do poder público, além da parceria da iniciativa privada”, disse o secretário municipal de Meio Ambiente, Rafael Brocchi.

Investimento a custo zero

Um dos destaques do projeto é que os recursos financeiros para a execução das obras são proveniente de parcerias com empresas da cidade, representando custo zero para o município. A previsão é de que os serviços sejam concluídos até o dia 15 de dezembro. Durante o período de manutenção, o uso da travessia será temporariamente interditado para garantir a segurança dos pedestres.