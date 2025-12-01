Prefeitura confirma edição 2025 do evento que ocupará a Praça Central com luzes, música, gastronomia e a magia da “Casa do Papai Noel”

A Prefeitura Municipal anunciou a realização do evento de fim de ano que transforma a Praça Central José Gazzetta em um ponto de encontro repleto de luzes, encanto e alegria para toda a família. Este ano, a celebração ganhou o nome de “Natal na Praça” e já tem programação confirmada para os finais de semana 6, 7, 13 e 14 de dezembro, com entrada gratuita.

Os preparativos estão a todo vapor para que esta edição seja inesquecível. Os visitantes podem esperar a já tradicional iluminação natalina, que cobre a praça e garante um clima mágico, perfeito para passeios e fotos em família.

A programação está sendo organizada para oferecer uma experiência completa. Entre as atrações estão a encantadora “Casa do Papai Noel”, apresentações culturais e musicais, festival de food trucks com variedade gastronômica e feirinha de artesanato para compras de Natal.

A magia se espalha

O Parque das Crianças, que completou um ano de atividade em 2025, será integrado ao circuito natalino da cidade pela primeira vez. O espaço, que já se consolidou como referência em lazer na região, também ganhará iluminação temática, criando mais um cenário encantado para as famílias aproveitarem o espírito da época.

Em breve, a prefeitura divulgará a programação artística completa, com os detalhes das atrações que vão animar os finais de semana de dezembro.

“A celebração do Natal na Praça Central é um dos momentos mais especiais do ano para nossa população. Estamos preparando tudo com muito carinho para que as famílias de Nova Odessa possam viver a magia do Natal bem aqui, no coração da cidade”, afirmou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Horário do comércio

A partir de 08/12 o comércio de rua de Nova Odessa passa a funcionar no horário especial de fim de ano: de segunda a sexta-feira, das 9h às 22h; aos sábados (dias 13 e 20/12), das 9h às 18h, no domingo (21/12), das 9h às 15h; na quarta-feira (24/12), véspera de Natal, das 9h às 16h; na sexta-feira (26/12), após o Natal, das 9h às 18h; na quarta-feira (31/12), véspera de Ano Novo, das 9h às 13h; e na sexta-feira (02/01), após o Ano Novo, das 9h às 18h.

Compras premiadas

Além do horário estendido, os consumidores também poderão aproveitar a campanha “Natal que + Conecta”, promovida pela a ACINO (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa), que vai sortear prêmios para quem comprar nas lojas participantes.