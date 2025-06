Nova Odessa sedia amistoso internacional de futsal nesta 3ª-feira

Nesta terça-feira, dia 1º, o Ginásio Municipal de Esportes Adriana Daniel de Camargo – Adrianinha, do Jardim São Manoel, em Nova Odessa, será palco de um amistoso internacional de futsal. O evento de intercâmbio esportivo terá entrada gratuita ao público e contará com a presença de atletas da Eagles Academy, de Nashville, nos Estados Unidos, que participarão de três partidas amistosas contra equipes da cidade.

A programação terá início às 19h, com um jogo especial entre as meninas da equipe americana e as jovens atletas de 10 a 12 anos de Nova Odessa. O jogo inicial tem como objetivo promover a integração e o intercâmbio esportivo entre as alunas que são promessas do futsal feminino.

Em seguida, às 19h30, será a vez dos meninos entrarem em quadra, contra a equipe masculina da Eagles Academy e o time da Igreja Batista Central, quando poderão demonstrar todo o seu talento em quadra ao público presente.

Encerrando a noite, às 20h15, acontece o aguardado duelo do futsal feminino livre, com a equipe norte-americana enfrentando o time feminino de Nova Odessa, que vem se preparando para os Jogos Regionais 2025.

De acordo com o secretário-adjunto de Esportes e Lazer do Município, José Henrique de Carvalho, este é um amistoso muito importante porque vai muito além da competição. “É uma troca cultural, uma oportunidade de integração entre os atletas da nossa cidade e os dos Estados Unidos e também serve como preparação para os nossos times, especialmente o feminino, que disputará os Jogos Regionais em breve”, afirmou.

Serviço

Amistoso Internacional de Futsal – Nova Odessa x Nashville (EUA)

Data: 1º de julho de 2025

Horário: A partir das 19h

Local: Ginásio de Esportes do Jardim São Manoel

Rua Sigesmundo Anderman, nº 793

Entrada gratuita

Leia + sobre esportes

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP