Nova Odessa sedia nesta sexta e sábado (10 e 11/11) a etapa nacional da Olimpíada Educacional de Robótica – IYRC (International Youth Robot Competition) 2023. O evento deve reunir mais de 1.300 estudantes de diversos municípios no Ginásio Municipal de Esportes Jaime Nércio Duarte, no Jardim Santa Rosa. Além de sediar, a cidade anfitriã vai participar da competição pela primeira vez, com alunos do 1º e 2º ano de 12 EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental 1).

O evento é aberto ao público e tem entrada gratuita. A abertura está prevista para as 9h desta sexta-feira, seguida pelas competições por escola. Os alunos receberão medalhas de participação e cada modalidade disputada terá troféus de 1º, 2º e 3º colocados, além de prêmios para os finalistas.

De acordo com a organização, será utilizada no campeonato a Robótica, um ramo da Informática que envolve robôs, computadores e programação. Por meio dela, é possível criar sistemas construídos por diversas partes mecânicas e controlados por circuitos integrados e sensores.

“A Robótica contribui de forma eficaz no desenvolvimento das competências e habilidades dos estudantes, pois o aluno pode através dela, desenvolver suas capacidades em Lógica, Matemática e habilidades motoras, ou seja, montar modelos com destaque para o conceito e a prática da sala de aula com o mundo real”, disse a organização.

Para a diretora de Ensino Fundamental do Município, Denile Tupynamba Marin, o evento é muito importante para a comunidade estudantil da Rede Municipal, que conta com aulas de Robótica Educacional desde o início do ano letivo de 2023.

“Este campeonato de Robótica é a culminância do projeto que já foi trabalhado o ano inteiro nas nossas escolas, promovendo nos nossos alunos de 6 e 7 anos o desenvolvimento de habilidades e competências ligadas a lógica, noção espacial, pensamento matemático e trabalho em equipe”, explicou Denile.

As escolas municipais que representarão Nova Odessa na Olimpíada de Robótica são a EMEF Professora Almerinda Delegá Delben, EMEF Professora Alvina Maria Adamson, EMEF Professora Alzira Ferreira Delegá, EMEFEI Professora Augustina Adamson Paiva, EMEFEI Vereador Avelino Xavier Alves, EMEFEI Dante Gazzetta, EMEFEI Professora Haldrey Michelle Bueno, EMEF Paulo Azenha, EMEF Professora Salime Abdo, EMEFEI Prefeito Simão Welsh, EMEFEI Professora Theresinha Antonia Malagueta Merenda e EMEFEI Vereador Osvaldo Luiz da Silva.

LEIA TAMBÉM: ETEC Sumaré prorroga inscrições para Vestibulinho 2024

ROBÓTICA NA REDE

A Rede Municipal de Ensino mantida pela Prefeitura de Nova Odessa passou a contar neste ano letivo com aulas de Robótica Educacional. O programa contempla cerca de 1.200 crianças e é uma novidade da atual gestão municipal visando a adoção plena da “Educação 4.0”, ou “Educação Tecnológica” na Rede Municipal de Ensino, capacitando os alunos para a atual revolução tecnológica em curso.

Vale destacar que desde 2021, outras medidas foram adotadas, entre elas, as lousas digitais, o aplicativo de aulas digitais e a internet sem fio em todas as creches e escolas municipais.

“A Robótica vai ajudar nossas crianças tanto no estudo de Matemática, Português, Ciências, quando na interação, no trabalho em grupo, na liderança. É uma tecnologia que vai preparar nossas crianças para o mercado de trabalho no futuro. Daqui 15, 20 anos é que vamos ver como foi importante termos adotado esse projeto hoje”, comentou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) em março, durante aula inaugural.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP