Com apoio institucional da Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, o Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Americana realiza nesta quinta-feira, dia 29, mais um evento “Rodada de Negócios”. O encontro acontece no Espaço Millenium Festas & Eventos, na Rua Hermam Jankovitz, nº 930, Jardim Santa Rosa, em Nova Odessa, com empresários e empreendedores da cidade e região.

Segundo o Ciesp Americana, as “Rodadas de Negócios” têm como principal objetivo reunir empresas de diversos setores em um único ambiente, promovendo oportunidades de negócios, parcerias e networking qualificado. Durante os eventos, os participantes podem apresentar seus produtos e serviços, além de prospectar novos clientes e fornecedores.

Um dos grandes destaques do encontro de networking são as chamadas “Empresas Âncoras” — grandes indústrias da região que participam ativamente buscando novos parceiros comerciais. Nesta edição, já estão confirmadas 19 empresas âncoras, entre elas a Goodyear, Caterpillar, Romi e Denso.

Inscrições

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas diretamente no site da entidade, o https://rodadas.ciesp.com.br/DetalheRodada.aspx?rd=227. O investimento é de R$ 550,00 para associados e R$ 1.100,00 para não associados. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3478-1105.

Empresário do setor de comércio de veículos de carga e transporte, o vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) apoia este tipo de encontro, nos quais os empresários da cidade podem “apresentar suas empresas aos demais integrantes do setor produtivo local e regional, fazer novos negócios e ampliar as oportunidades de vendas e crescimento”.

“Eventos como este trazem benefícios para a Economia local ao fomentar novos negócios entre empresas da cadeia produtiva local e regional – permitindo, por exemplo, que um fornecedor encontre compradores para determinado produto ou serviço que oferece localmente. Muitas vezes o empresário tem um vizinho que fornece o que ele precisa, mas ele não sabe. Isso é networking”, completou o vice-prefeito de Nova Odessa.