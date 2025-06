Nova Odessa tem processo seletivo de estágio de nível superior em 13 áreas

A Prefeitura de Nova Odessa está com inscrições abertas para o processo seletivo de formação de cadastro reservas de estudantes de 13 cursos superiores interessados em prestar estágio nos órgãos do Poder Público Municipal.

As inscrições online podem ser feitas até as 12h do próximo dia 5 (incluindo sábado e domingo), através do site do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), parceiro da Municipalidade em seu programa de estágios.

O Processo Seletivo visa o preenchimento de eventuais vagas de estágio para alunos do 1º semestre em diante dos cursos de Ciências Biológicas, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Direito, Educação Especial (Licenciatura), Informática (exceto Jogos Digitais), Medicina Veterinária e Pedagogia.

Também haverá vagas para alunos a partir do 3º semestre dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Psicologia e Serviço Social, bem como para alunos do 7º semestre em diante do curso de Fisioterapia.

As inscrições são realizadas exclusivamente online, no site do CIEE, em https://pp.ciee.org.br/vitrine/13245/detalhe, e incluem o preenchimento de um questionário de análise curricular.

Informações

A bolsa-auxílio é de R$ 1.518,00 por mês, mais auxílio-transporte e refeição. A carga horária dos estudantes eventualmente convocados para o estágio será de 30 horas semanais, divididas em 6 horas diárias, durante o período vigente (inicial) de 12 meses do contrato de estágio (podendo ser prorrogado). Os universitários classificados serão chamados a prestar o estágio conforme as necessidades da Prefeitura.

Antes de efetuar a inscrição online, o candidato deve conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos – como estar cursando o semestre indicado do respectivo curso superior e ter 16 anos ou mais. Podem se inscrever estudantes que residem nas cidades de Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

No dia 16/06, deve ser publicada a classificação provisória dos inscritos aprovados. A interposição de eventuais recursos pelos interessados poderá ser feita no dia 17/06 (também de forma online), e a publicação da classificação definitiva acontece no dia 25/06.

O Processo Seletivo acontece em conformidade com a Lei Federal nº 11.788/2008 e Lei Municipal nº 2.798/2013, alterada pela Lei Municipal nº 2.964/2015. Dúvidas e dificuldades durante o período de inscrição devem ser enviadas via e-mail, com identificação completa do candidato, nome do processo e o relato do problema, pelo endereço [email protected].

Nova Odessa ampliou Programa

Desde o início de 2021, a Prefeitura de Nova Odessa ampliou seu Programa de Estágio de Nível Superior, sempre em parceria com o CIEE, visando dar mais oportunidades para jovens da cidade e da região terem seu primeiro contato com suas novas profissões em um ambiente profissional e, assim, começarem com o pé direito a carreira nas suas profissões de escolha. Atualmente, cerca de 150 estudantes universitários são beneficiados pelo programa.

