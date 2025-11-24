Sindicato convocou assembleia, houve paralisações pontuais e funcionalismo fez manifestação em frente da Prefeitura

A volta do feriadão prolongado não foi nada tranquila para a gestão do prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) em Nova Odessa. Por volta das 7h30 desta segunda-feira (24), dezenas de servidores municipais ocuparam a rampa do Paço Municipal em protesto por mudanças previstas no Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos. O SSPMANO (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Odessa) havia convocado uma Assembleia Geral dos Servidores.

Houve manifestação de servidores de Nova Odessa contra o novo Plano de Carreira proposto. O Sindicato não concorda com as mudanças propostas e argumenta que a Prefeitura quer “diminuir despesas às custas dos trabalhadores”. Vários servidores Ocuparam a rampa do Paço Municipal a partir das 7h30 desta segunda-feira (24).

O mote “Fora Vania” Cezaretto foi visto em assembleia, mostrando insatisfação com a administração da secretária municipal de Educação. Reunião para decidir pela aprovação, ou não, a reforma no Plano de Carreira que pode trazer alterações nos setores da Saúde, Educação e Segurança.

Reestruturação

O Poder Executivo defende que a reforma é necessária para reestruturar a administração. A medida afeta categorias essenciais como a Guarda Municipal, a Educação e o setor operacional de Obras, mas a área da Enfermagem surge como o principal símbolo. Profissionais acusam a administração municipal de ‘desmantelar a estrutura’ do atendimento.

Um dos pontos é o fim da escala 12×36. O regime atual de 12 horas de trabalho por 36 de descanso é importante para a recuperação das pessoas que lidam com emergências médicas e tensões permanentes. A proposta é o fim das folgas compensatórias do regime, o que pode levar a profissionais exaustos, sobrecarregados e com maior risco de erro no atendimento.

O novo texto também sugere que o recebimento do vale-alimentação seja atrelado à assiduidade total. Por exemplo: o enfermeiro exposto a vírus e bactérias, caso precise faltar no trabalho com atestado médico, perde o benefício. O sindicato considera como uma penalidade financeira a quem adoece trabalhando pela população.

E ainda a mudança na data-base de reajuste para 1º de janeiro, podendo resultar na perda da correção inflacionária de meses anteriores para o servidor referente a 2026. O texto também contém ‘gatilhos’ que dão margem para o congelamento de salários e o travamento de progressões de carreira, como o quinquênio.

Plano em elaboração

Questionada pelo Novo Momento, a Prefeitura de Nova Odessa informou o seguinte por meio de nota:

“A Assembleia realizada na manhã de hoje (24/11) pelo Sindicato dos Servidores foi convocada para discutir o novo plano de cargos, carreira e vencimentos que está em fase de elaboração.

Para a elaboração do novo plano de cargos, carreira e vencimentos foram feitas mais de cinco reuniões com o Sindicato e a estrutura legal do projeto está em conclusão. Ainda será necessário passar pela área financeira e de aprovação final pelo Executivo. A única categoria que não terá nenhuma alteração neste plano será a Educação, em razão das especificidades da categoria.

Em razão do horário da Assembleia (às 7h30) coincidir com o início do expediente, houve paralisações pontuais de alguns serviços municipais. No momento, o atendimento ao público já está normalizado. As questões salarias, previdenciárias e de benefícios não fizeram parte da pauta da Assembleia e seguem rigorosamente em dia”.