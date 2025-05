Nova Odessa terá um fim de semana repleto de atrações culturais e gastronômicas para toda a família, com duas apresentações especiais da Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss. Começando nesta sexta-feira (9), quando a Feira Noturna do Jardim Santa Rita e Região, realizada semanalmente no estacionamento do Supermercado Paraná da Avenida São Gonçalo, completa 3 anos de existência.

Já no sábado, dia 10, pela manhã, como parte da programação de 120 anos de Fundação de Nova Odessa, a Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss vai se apresentar novamente, agora na Feira Livre do Centro, no Recinto da Rua Anchieta.

Para o responsável pelo Departamento de Cultura de Nova Odessa da Prefeitura, Lucas Frigeri, este é apenas o início da ampla programação de aniversário da cidade, cujos detalhes serão divulgados nos próximos dias.

“Nova Odessa completa 120 anos neste mês de maio e nada mais justo do que uma comemoração especial nas Feiras Noturnas e na Feira Livre do Centro, que fazem muito sucesso. Serão atrações para toda a família”, afirmou.

3 anos de feira

Nesta sexta, dia 9, a Feira Noturna do Santa Rita comemora três anos e contará com uma programação especial. O evento terá início a partir das 17h e acontecerá no estacionamento do Supermercado Paraná, localizado na Avenida São Gonçalo, nº 1.715. O destaque do evento será a apresentação da Banda Sinfônica Municipal, às 20h. Além disso, novas opções de artesanato e gastronômicas como cachorro-quente prensado e uma barraca com vários tipos de queijos agora fazem parte programação.

Já no sábado, dia 10 de maio, a Banda vai se apresentar na Feira Livre do Centro, a partir das 8h30 da manhã. A mais tradicional feira da cidade reúne semanalmente operações e pequenos empreendedores locais com barracas de produtos alimentícios, comidas prontas, artesanato e outras opções para toda a família.

Para o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), o apoio do Município às Feiras Livres Diurnas e às Feitas Noturnas “é mais uma ação que fortalece a Economia local”. “Muitas pessoas vinham de fora para fazer os eventos durante a antiga gestão e levavam todo o lucro embora. Agora, todas as barracas são de pessoas honestas e trabalhadoras da nossa cidade, fomentando a economia da cidade e gerando mais empregos”, destacou.

Na própria Festa de Aniversário anual, realizada desde 2022 na Praça dos Três Poderes, em frente ao Paço Municipal, a atual gestão passou a incluir os empreendedores da cidade, com diversas operações (barracas de food trucks), valorizando assim os comerciantes e feirantes de Nova Odessa.

O mesmo deve acontecer novamente no final deste mês. Para saber mais, aguarde os detalhes da Festa de Aniversário de 120 de Nova Odessa e acompanhe as redes sociais da Prefeitura, disponíveis em https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa e https://www.instagram.com/.