A GCM (Guarda Civil Municipal) da Prefeitura de Nova Odessa está realizando neste início de 2025 uma ação voltada para a segurança dos motociclistas que trafegam diariamente pelas ruas e avenidas da cidade, geralmente a trabalho. Trata-se da Campanha “Proteja-se das Linhas Cortantes”, de orientação e incentivo à instalação de antenas corta-linha nas motocicletas. Trata-se do famigerado e letal “cerol” e da “linha chilena”, cujo uso é terminantemente proibido na cidade conforme a Lei Municipal nº 3.025/2016.

Durante a campanha, que acontece entre a segunda quinzena de janeiro e a segunda quinzena deste mês de fevereiro, os patrulheiros estão semanalmente nas ruas de Nova Odessa promovendo blitze educativas, distribuindo folders informativos e orientando os condutores sobre a importância do uso da antena corta-linha.

Segundo Luciel de Oliveira, comandante da Guarda Municipal, os pontos das blitze são escolhidos estrategicamente, sempre em vias de maior fluxo de veículos. “O uso do cerol é crime e pode causar acidentes fatais. Por isso, pedimos que os motociclistas se protejam e equipem suas motos com a antena corta-linha. Contamos com a colaboração de todos para um trânsito mais seguro e para a preservação da vida humana”, comentou o experiente GCM.

Para o secretário-adjunto de Segurança do Município, Silvio Natal, a iniciativa da campanha da GCM “é louvável, visto que a preservação da vida é o objetivo maior de qualquer órgão de Segurança”.

“A gente está desenvolvendo essa campanha a fim de orientar e também conscientizar as pessoas a não utilizarem as linhas cortantes, bem como incentivar o motociclista a adotar esse equipamento de proteção que pode salvar sua vida. Por isso, a receptividade dos motociclistas tem sido muito positiva, eles têm até mesmo compartilhado as informações”, afirmou.

“OUTRO LADO”

Esta não é a única iniciativa da GCM de Nova Odessa contra o uso e os riscos do cerol. A proibição e os riscos à vida representados pela linha cortante são tema recorrente também das palestras nas escolas municipais promovidas no âmbito do Projeto “Anjos da Escola”, ação educativa e preventiva contra atos violentos no interior de unidades escolares promovida em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

A iniciativa vai além da simples ronda “escolar diária” e da orientação de trânsito aos pais, pois também coloca os agentes municipais no interior das unidades da Rede Municipal de Ensino, falando com alunos sobre temas relevantes – como cidadania, as consequências do uso do cerol, o combate ao vandalismo, ao dano ao patrimônio público e ao bullying.

São atendidas desde as creches até os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental – ou seja, todos os 5,3 mil alunos das 25 unidades da Rede Municipal. Os telefones da GCM (Guarda Civil Municipal) são o (19) 3466-1900 e o 153.