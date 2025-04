A Diretoria de Mobilidade Urbana e Transportes da Prefeitura de Nova Odessa já está instalando 14 novos pontos de ônibus cobertos para atender aos usuários do Transporte Coletivo Urbano (Municipal) da cidade. O investimento de R$ 130 mil foi viabilizado através de emendas impositivas ao Orçamento Municipal do vereador Oseias Jorge (atual presidente da Câmara) e do ex-vereador Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho.

Segundo o diretor de Mobilidade André Gazzetta, os pontos atendidos foram definidos em função da necessidade de cada local, do fluxo de passageiros da linha e também da disponibilidade do espaço físico necessário para a instalação das estruturas metálicas dos pontos cobertos. Um deles, por exemplo, fica em frente à Unidade de Saúde do Jardim Alvorada. Desde 2021, já são 16 novos pontos cobertos instalados na cidade.

Para Gazzetta, a instalação dos novos pontos cobertos traz mais conforto e segurança para os usuários do sistema municipal. “O ponto coberto com estrutura metálica protege o cidadão da chuva e do sol, permite que ele aguarde o coletivo sentado e traz uma visibilidade maior, com maios sensação de segurança”, comentou o diretor.

Oséias acompanhou presencialmente a instalação de alguns dos novos pontos, que contam com bancos e coberturas e são feitos de aço carbono, com cobertura em policarbonato. Assento em aço e painel traseiro institucional em chapa de aço.

“Fico feliz de ver o resultado positivo do nosso trabalho. Mais um pedido da população que foi atendido através do mandato, com apoio do Prefeito Leitinho e os setores da administração”, comemorou o vereador.

Pesquisa

Lembrando que a Diretoria de Mobilidade está promovendo atualmente uma pesquisa online de qualidade e satisfação dos usuários do Transporte Público Coletivo Urbano da cidade, composto pelas linhas “municipais” – aquelas que circulam apenas dentro do próprio território da cidade. A pesquisa está disponível no link https://novaodessa.sp.gov.br/pesquisa-de-qualidade-e-satisfacao-do-transporte-publico-de-nova-odessa.

O sistema de Transporte Coletivo Urbano (Municipal) é composto por cinco linhas, realizadas por cinco veículos modernizados em 2022, que transportam diariamente uma média de mil passageiros. A “passagem” é subsidiada pela Prefeitura, que “paga” uma parte do valor da tarifa. Por isso, o usuário só paga R$ 3,00 nas catracas.

O sistema municipal é operado pela concessionária MoV Nova Odessa (antiga Rápido Sumaré). Os veículos atuais possuem ar-condicionado, elevador para cadeirantes e deficientes, poltronas estofadas, sistema de GPS, piso antiderrapante, câmeras internas de segurança e catracas eletrônicas.

Através do link https://movnovaodessa.com.br/, as pessoas podem acessar uma loja virtual para compra de créditos, informações sobre os tipos e como usar os cartões, itinerários, horários e também da concessionária. Já as linhas, itinerários e horários podem ser consultados diretamente em https://movnovaodessa.com.br/linhas-horarios/.