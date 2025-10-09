Fundo Social reforça a importância de não deixar para última hora; evento do dia 25 com foco na conscientização na prevenção ao câncer de mama

Termina nesta sexta-feira (10/10) a troca de doações pelos “vales-camisetas” para a Caminhada Outubro Rosa 2025, que está sendo promovido pela Prefeitura Municipal, por meio do Fundo Social e Solidariedade de Nova Odessa, e acontece no sábado, 25 de outubro. Os interessados deverão doar uma lata de leite em pó de 380g ou 400g, ou um pacote de fraldas descartáveis (infantis ou adultas) para receber o vale. As doações podem ser entregues das 9h às 16h, na sede do Fundo Social (Rua Heitor Penteado, nº 199, Centro).

A ação tem como objetivo mobilizar a comunidade em torno da conscientização sobre a saúde da mulher e a prevenção ao câncer de mama. A participação na caminhada é gratuita e aberta a toda população.

No dia do evento, para retirar a camiseta, basta apresentar o vale no Paço Municipal entre 7h e 8h, antes da largada da caminhada, que começa às 8h. Os itens arrecadados serão distribuídos pelo Fundo Social a famílias em situação de vulnerabilidade do município.

“É muito importante que todos que desejam participar garantam já o seu vale-camiseta e, ao mesmo tempo, colaborem com as famílias que mais precisam,” disse Para a presidente do Fundo Social, Rose Miranda.