Um projeto-piloto envolvendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Defesa Civil da Prefeitura de Nova Odessa e o IZ (Instituto de Zootecnia) vai molhar com água bruta durante o período de estiagem, regularmente, os pontos críticos para risco de queimadas em áreas verdes da centenária instituição de pesquisa, que detém cerca de 10% do território da cidade. A iniciativa faz parte da “Operação Inverno” anual e visa evitar queimadas em pontos críticos da cidade durante o período de estiagem deste outono e inverno de 2025.

Alguns espaços que são alvos regulares de focos de fogo durante a época de poucas chuvas, sejam eles criminosos ou involuntários, deverão ser molhados de maneira constante, utilizando água bruta (sem tratamento) fornecida pela Coden Ambiental.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Nova Odessa, Rafael Brocchi, o maior objetivo desta ação é prevenir as queimadas na cidade, que na época da estiagem acabam surgindo com grande frequência. “Se conseguirmos reduzir essas ocorrências, vamos ajudar o meio ambiente e, por consequência, a saúde de toda a população”, afirmou.

Já para o secretário de Segurança Pública e Defesa Civil da cidade, coronel Carlos Fanti, “esta iniciativa tem tudo para dar certo, pela experiência já vivida pelos profissionais envolvidos”. “Isso vai minimizar os impactos ambientais com um custo menor que o combate ao incêndio propriamente dito”, descreveu.

Em determinadas situações, a Defesa Civil Municipal pode até mesmo realizar queimadas prescritas – um foco planejado em pequenas áreas, geralmente ao longo dos limites de uma gleba ou área verde, para reduzir a chance de uma eventual queimada se espalhar por toda a área.

O Instituto de Zootecnia vai auxiliar com veículos que dispõem de tanques para armazenamento de água bruto. Se o teste der certo em 2025, o projeto deve ser efetivado e expandido para outras áreas além da Fazenda do Estado nos próximos anos.

Além disso, segundo o coordenador da Defesa Civil, Vanderlei Vanag, o trabalho constante de conscientização da população contra a utilização de fogo durante a estiagem é fundamental para enfrentar e minimizar os problemas gerados todos os anos pela prática. “Com atitudes e ações preventivas junto à população, podemos diminuir os incêndios e os danos causados por eles”, completou.

Ondas de frio

A Defesa Civil Municipal e demais órgãos da Prefeitura já preparam também outro aspecto da “Operação Inverno 2025”, que é o cuidado da população em situação de rua durante as ondas mais intensas de frio, quando as temperaturas baixam de 10 graus Celsius e podem levar à hipotermia. Como nos quatro anos anteriores, todo cidadão tem seus direitos respeitados e é tratado pelo Poder Público como um ser humano em primeiro lugar.

Conforme o plano aperfeiçoado desde 2021, sempre que as temperaturas caírem, Defesa Civil e GCM (Guarda Civil Municipal) vão percorrer os pontos onde estes cidadãos costumam ficar, oferecendo cobertores e agasalhos do estoque de doações do Fundo Social de Solidariedade. Desde 2023, foi definido também que o abrigamento noturno, caso necessário, acontecerá no Ginásio de Esportes do Jardim São Jorge.

Se algum cidadão se deparar com uma pessoa em situação de rua correndo risco de hipotermia, pode acionar a Defesa Civil a qualquer hora pelo telefone 99754-9260, ou então a Defesa Civil do Estado pelo 199. O atendimento é feito 24 horas.