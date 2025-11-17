Capacitação segue os protocolos da American Heart Association (AHA) e atualizará os servidores do município

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN-SP), realiza nesta terça-feira (18/11), no Teatro Municipal, das 8h30 às 11h30, um treinamento para os servidores da Saúde, sobre as atualizações das diretrizes científicas de PCR (Ressuscitação Cardiopulmonar). A capacitação será ministrada pela emergencista do Samu de Sumaré e conselheira do COREN-SP, a enfermeira Bruna Busnardo.

De acordo com a organizadora do evento, a enfermeira e coordenadora do Pronto Atendimento do Alvorada, Raquel Santos, em abril deste ano, cerca de 100 profissionais já haviam sido capacitados, e agora a atualização está sendo retomada. O treinamento segue orientações da American Heart Association (AHA), é responsável pelas diretrizes científicas de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE), base dos principais protocolos de salvamento utilizados por equipes de saúde em diversos países.

Inscrição

“Solicitamos o treinamento ao COREN-SP por meio de uma inscrição e fomos prontamente atendidos. Trata-se de uma oportunidade oferecida sem custos ao município e fundamental para fortalecer a segurança e a qualidade da assistência ao paciente”, disse a enfermeira.

Além do treinamento, Nova Odessa também sediará na quarta-feira (26/11) o evento “COREN com Você”, no Teatro Municipal, das 8h30 às 11h30. A programação inclui palestras sobre Saúde Mental do Trabalhador, Comunicação Não Violenta e Registro de Enfermagem, temas fundamentais para o fortalecimento profissional e para a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

Para as palestras no dia 26 de novembro, será necessário realizar inscrição no site https://portal.coren-sp.gov.br/ do COREN-SP. A participação é gratuita.