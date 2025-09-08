Com o tema “Brasil de Norte a Sul”, evento reuniu mais de 20 escolas municipais no domingo (7)

A Prefeitura de Nova Odessa realizou na manhã deste domingo (7) o tradicional Desfile Cívico em comemoração aos 203 anos da Independência do Brasil. Com o tema “Brasil de Norte a Sul”, o evento transformou a Avenida Brasil em um verdadeiro retrato da diversidade nacional, em homenagem as cinco regiões do país. Ao todo, 20 escolas municipais, várias entidades locais e as forças de segurança do município participaram da festividade, que reuniu centenas de moradores em frente ao Parque Municipal das Crianças, local da solenidade.

Com fanfarras, trajes, danças e elementos típicos de cada cultura, as escolas de Educação Infantil representaram a região Nordeste, enquanto as de Ensino Fundamental homenagearam as regiões Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Cerimônia

A cerimônia de abertura contou com a Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss na execução do Hino Nacional, emocionando o público presente. Em seguida, passaram pela avenida as crianças das escolas municipais, APAE de Nova Odessa, as escolinhas municipais de esportes, a SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade de Nova Odessa), Clube da Melhor Idade, o grupo Escoteiros do Ar Ubuntu, a frota da CODEN Ambiental e da Secretaria Municipal de Obras, o caminhão autobomba Corpo de Bombeiros e as viaturas da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal. Fecharam o desfile os cavalos do Rancho do Sidnei Pereira e a AVANO (Amigos dos Veículos Antigos de Nova Odessa).

Desfile

O desfile foi marcado pelo clima de união, civismo e valorização das tradições brasileiras, reforçando o sentimento de orgulho nacional entre os participantes e o público. O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, agradeceu a todos os envolvidos na organização. “Estou muito feliz em ser o prefeito da cidade e participar de um momento cívico tão maravilhoso com as nossas crianças. E viva o Brasil, viva Nova Odessa,” disse ele.