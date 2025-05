Nova Odessa será uma das cidades contempladas pelo Programa SuperAção SP, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que visa promover a superação da pobreza por meio do acesso a oportunidades e desenvolvimento social. A cidade vai receber o curso “Como Cuidar do Seu Pet”, oferecido gratuitamente à população da cidade em uma carreta itinerante que ficará estacionada em frente à Prefeitura Municipal entre os dias 09 e 20 de junho. Os interessados já podem fazer seu pré-cadastro para garantir sua vaga (veja abaixo).

O curso será voltado especialmente a membros de famílias de Nova Odessa em estado de vulnerabilidade da cidade. O curso irá ensinar noções básicas de cuidados com animais domésticos além da conscientização da causa animal. Na última sexta-feira (23/05), a equipe do Programa SuperAção SP veio a Nova Odessa realizar a vistoria e verificação do local para receber a carreta, o estacionamento do Paço Municipal – que foi aprovado.

De acordo com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Miranda (que acompanhou a vistoria), “será uma ótima oportunidade de aprender uma nova fonte de renda”. “É muito importante a participação para aqueles que desejam se especializar em uma profissão e por fim, gerar renda, aprender, se desenvolver, ter uma nova profissão e ainda poder conviver com nossos amiguinhos de quatro patas”, afirmou a voluntária.

O curso terá turmas nos três períodos, manhã, tarde e noite e acontecerá de segunda à sexta-feira, com 4 horas/aula por período e será ofertado para pessoas acima de 18 anos.

Pré-cadastro

Os interessados em participar do curso devem realizar um cadastro presencialmente, de segunda a sexta-feira, em horário comercial, no Fundo Social de Solidariedade, que fica na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro. Mais informações também estão disponíveis pelo telefone (19) 3476-6053. É preciso apresentar documentos pessoais e comprovante de endereço em Nova Odessa.

O programa

O Programa Estadual SuperAção SP tem como objetivo tornar famílias em estado de vulnerabilidade independentes e foi lançado na última terça-feira, dia 20 de maio de 2025, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Nesta primeira fase do programa, o objetivo é atender 105 mil famílias em estado de extrema pobreza no Estado. A equipe do programa irá realizar uma busca ativa a partir do CadÚnico, identificando e convidando as famílias a participarem da iniciativa.

“Queremos que as pessoas conquistem direitos sociais por meio do trabalho e do aumento do poder aquisitivo. O mais importante é garantir o direito à emancipação. Construímos o programa com foco em quem mais precisa, no atendimento individualizado e integrado”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas durante o lançamento do programa.