Os vereadores de Nova Odessa aprovaram, na sessão da Câmara Municipal desta segunda-feira (6), requerimento convocando o secretário-adjunto de Segurança Pública, Silvio Natal, e o secretário de Esportes e Lazer, Angelo Foroni, para falar sobre a denúncia de supostas irregularidades na execução da emenda impositiva em apoio ao evento de corrida de rua denominado “5º Desafio da Independência”.

O documento foi assinado por oito dos nove vereadores e convida ainda representante da empresa organizadora do evento para dar explicações. O Desafio da Independência foi realizado no feriado de 7 de setembro, com largada na Praça Vera Luzia Samartim Lorenzi, conhecida como Praça do Marajoara, e percurso de 7 km. A denúncia refere-se a alegações de que a corrida prometia inscrições gratuitas, mas os participantes tiveram e pagar. E o valor destinado ao financiamento de inscrições via emenda impositiva.

Oséias questiona aplicação

O vereador Oséias Jorge, presidente da Câmara Municipal, utilizou a tribuna para denunciar a situação na semana passada. Em rede social, o parlamentar falou que “transparência e responsabilidade com os recursos públicos são compromissos que seguimos firmes na Câmara Municipal”. Na sessão desta segunda-feira, Oséias afirmou que “não foi legal ter usado a emenda impositiva pra esse evento”.

O chefe do Poder Legislativo disse ter conversado com o prefeito e o secretário a respeito o assunto. “O prefeito tem R$ 6 milhões de emenda impositiva pra pagar até o final do ano e, pelo problema financeiro que está, dificilmente vai pagar”. Em seguida, Oséias Jorge questionou o motivo da emenda de Natal ter sido aplicada. “Não estamos questionando em nenhum momento a corrida. Mas a emenda impositiva que foi paga”, esclareceu.

A divulgação oficial da Prefeitura cita 1.181 atletas inscritos, com a premiação contemplando os cinco primeiros colocados do Público Geral (masculino e feminino) com troféus e premiação em dinheiro, além dos cinco primeiros colocados das Forças de Segurança (masculino e feminino), os três primeiros moradores de Nova Odessa (masculino e feminino) e os três primeiros de cada faixa etária a partir de 16 anos (masculino e feminino) também com troféus. Todos os participantes que completarem a prova receberam medalhas de participação.

Natal fala em “perseguição”

Ao Novo Momento, Silvio Natal garantiu que “não há nenhuma ilegalidade nesse procedimento”. O ex-vereador disse que “o requerimento é político”, porque a Câmara Municipal não está convocando todos os atores envolvidos com o evento, incluindo servidores do jurídico e do administrativo. Natal solicitou o uso da Tribuna Livre para falar do processo. “Não há nenhuma irregularidade da contratação e na execução da emenda, o que há, é politicagem e perseguição institucional com mim”, reforça.

O secretário-adjunto de Segurança Pública acrescenta: “A emenda é bem clara, custear as inscrições e para fazer o restante da prova como premiações, e outras formalidades da corrida que teve 1208 atletas inscritos houve a cobrança razoável para custear todas essas despesas, a corrida não é minha e da cidade apenas sou o idealizador, o ordenador das despesas é o secretário de esporte a corrida é organizada e realizada pela Prefeitura”.

Ao NM, Natal enviou o documento Permit, a permissão da FPA (Federação Paulista de Atletismo) para realizar a corrida. “O processo foi feito dentro da Secretaria de Administração sem nenhum vício e com a tomada de três orçamentos e quem ganhou foi o menor preço”, frisou. “Tudo planilhado com os quantitativos e qualitativos dos produtos e serviços”, acrescenta. De acordo com ele, a corrida ainda arrecadou 830 quilos de alimentos.

Natal explicou ainda que, para a Prefeitura, o custo de cada atleta ficou R$ 78,00 aproximadamente. “E não trouxe nenhum problema, pelo contrário, fomentou o comércio e o turismo da cidade. Ao todo, 3.000 pessoas passaram na arena do evento”, defende. “Lamentável pessoas quererem denegrir a imagem da corrida e macular o esporte e sujar a imagem das pessoas. É repugnante isso”, conclui.