Projeto da Câmara Municipal, em parceria com a Educação, encerra mais um ano formando jovens lideranças e aproximando alunos do funcionamento da vida pública

Os Vereadores Estudantes de Nova Odessa realizaram, na quinta-feira (11), a última sessão do ano da 22ª Legislatura do projeto. Os 24 jovens parlamentares – 12 titulares e 12 suplentes – são alunos dos quintos anos das escolas municipais, eleitos pelos próprios colegas no início do ano, e têm a oportunidade de debater propostas para melhorar suas unidades escolares e a comunidade durante as sessões ordinárias mensais realizadas no plenário da Câmara.

O presidente da Câmara, Oséias Jorge, ressaltou o papel transformador da iniciativa na formação cidadã. “O Projeto Vereador Estudante é uma porta de entrada para a compreensão da vida pública. Quando uma criança ocupa uma cadeira no plenário, ela passa a enxergar de perto como funciona a democracia e como suas ideias podem gerar impacto real. É uma experiência que forma consciência, responsabilidade e pertencimento. Parabenizo todos os alunos que se dedicaram ao longo deste ano”, destacou o presidente.

Ao longo de 2025, os vereadores estudantes participaram de oito sessões ordinárias, incluindo a diplomação e a posse. Nas reuniões, eles apresentaram indicações, sugestões e propostas relacionadas à rotina escolar, mas também ampliaram a visão sobre as necessidades dos bairros e da cidade.

Propostas

Na última sessão, o vereador estudante Hugo Nery de Oliveira (EMEB Dante Gazzetta) destacou a indicação para que seja implantada uma lombada na Avenida Ampélio Gazzetta e a reforma na quadra da escola. “A reforma na quadra é uma coisa que de novo eu venho colocando, pois não estão atendendo as indicações. O ano todo a gente veio aqui e de todas as minhas indicações, apenas uma foi aprovada. Eu queria que, para o próximo ano, eles tenham um pouco mais de atenção para esse projeto,’, concluiu.

Todas as indicações apresentadas ao longo do projeto são encaminhadas para o Poder Executivo, responsável por analisar e realizar as demandas apontadas – assim como acontece com os documentos gerados pelos vereadores.

O projeto é realizado anualmente por meio de uma parceria entre a Câmara Municipal e a Secretaria de Educação. A eleição ocorre no início do ano, exclusivamente entre alunos do quinto ano, e todo o processo é acompanhado pela equipe pedagógica de cada escola, que orienta os estudantes em cada etapa da vivência legislativa.

Fizeram parte dessa legislatura:

EMEB ALMERINDA DELEGÁ DELBEN

Vereadora: Maria Luísa Martins Britto

Suplente: Nicolas Belmonte Fonseca