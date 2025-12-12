Projeto da Câmara Municipal, em parceria com a Educação, encerra mais um ano formando jovens lideranças e aproximando alunos do funcionamento da vida pública

Os Vereadores Estudantes de Nova Odessa realizaram, na quinta-feira (11), a última sessão do ano da 22ª Legislatura do projeto. Os 24 jovens parlamentares – 12 titulares e 12 suplentes – são alunos dos quintos anos das escolas municipais, eleitos pelos próprios colegas no início do ano, e têm a oportunidade de debater propostas para melhorar suas unidades escolares e a comunidade durante as sessões ordinárias mensais realizadas no plenário da Câmara.

O presidente da Câmara, Oséias Jorge, ressaltou o papel transformador da iniciativa na formação cidadã. “O Projeto Vereador Estudante é uma porta de entrada para a compreensão da vida pública. Quando uma criança ocupa uma cadeira no plenário, ela passa a enxergar de perto como funciona a democracia e como suas ideias podem gerar impacto real. É uma experiência que forma consciência, responsabilidade e pertencimento. Parabenizo todos os alunos que se dedicaram ao longo deste ano”, destacou o presidente.

Ao longo de 2025, os vereadores estudantes participaram de oito sessões ordinárias, incluindo a diplomação e a posse. Nas reuniões, eles apresentaram indicações, sugestões e propostas relacionadas à rotina escolar, mas também ampliaram a visão sobre as necessidades dos bairros e da cidade.

Propostas

Na última sessão, o vereador estudante Hugo Nery de Oliveira (EMEB Dante Gazzetta) destacou a indicação para que seja implantada uma lombada na Avenida Ampélio Gazzetta e a reforma na quadra da escola. “A reforma na quadra é uma coisa que de novo eu venho colocando, pois não estão atendendo as indicações. O ano todo a gente veio aqui e de todas as minhas indicações, apenas uma foi aprovada. Eu queria que, para o próximo ano, eles tenham um pouco mais de atenção para esse projeto,’, concluiu.

Todas as indicações apresentadas ao longo do projeto são encaminhadas para o Poder Executivo, responsável por analisar e realizar as demandas apontadas – assim como acontece com os documentos gerados pelos vereadores.

O projeto é realizado anualmente por meio de uma parceria entre a Câmara Municipal e a Secretaria de Educação. A eleição ocorre no início do ano, exclusivamente entre alunos do quinto ano, e todo o processo é acompanhado pela equipe pedagógica de cada escola, que orienta os estudantes em cada etapa da vivência legislativa.

Fizeram parte dessa legislatura:

  • EMEB ALMERINDA DELEGÁ DELBEN
    Vereadora: Maria Luísa Martins Britto
    Suplente: Nicolas Belmonte Fonseca
  • EMEB ALVINA MARIA ADAMSON
    Vereadora: Maria Eduarda Amaral Palhari
    Suplente: Pedro Henrique Azevedo de Souza
  • EMEB ALZIRA FERREIRA DELEGÁ
    Vereador: Maria Luiza da Silva Luiz
    Suplente: Samuel Zambelle Araujo
  • EMEB AVELINO XAVIER ALVES
    Vereadora: Gabrielly Cristina Dugolin
    Suplente: Felipe de Melo Martins
  • EMEB DANTE GAZZETA
    Vereador: Hugo Nery de Oliveira
    Suplente: Valentina Penachione Sarro
  • EMEB HALDREY MICHELLE BUENO
    Vereadora: Micaelly Rodrigues de Luna
    Suplente: Yasmim Laura Volpato de Oliveira
  • EMEB PROFESSORA AUGUSTINA A. PAIVA
    Vereador: João Paulo de Souza Filho
    Suplente: Heloísa Alves Costa
  • EMEB THERESINHA ANTÔNIA MALAGUETA MERENDA
    Vereadora: Ísis dos Santos Beroco
    Suplente: Thalys Nocheli da Silva
  • EMEB OSVALDO L. DA SILVA
    Vereadora: Livia Pranuvi da Silva
    Suplente: Marina de Paula Brasil
  • EMEB PAULO AZENHA
    Vereadora: Rafaela Andrade da Silva
    Suplente: Matheus Gomes Verdelio
  • EMEB SALIME ABDO
    Vereadora: Valentina Padoveze do Nascimento
    Suplente: Samuel Alves de Menezes
  • EMEB SIMÃO WELSH
    Vereadora: Luiza Santos Vieira
    Suplente: Pedro Yuri Borges de Oliveira