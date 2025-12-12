Projeto da Câmara Municipal, em parceria com a Educação, encerra mais um ano formando jovens lideranças e aproximando alunos do funcionamento da vida pública
Os Vereadores Estudantes de Nova Odessa realizaram, na quinta-feira (11), a última sessão do ano da 22ª Legislatura do projeto. Os 24 jovens parlamentares – 12 titulares e 12 suplentes – são alunos dos quintos anos das escolas municipais, eleitos pelos próprios colegas no início do ano, e têm a oportunidade de debater propostas para melhorar suas unidades escolares e a comunidade durante as sessões ordinárias mensais realizadas no plenário da Câmara.
O presidente da Câmara, Oséias Jorge, ressaltou o papel transformador da iniciativa na formação cidadã. “O Projeto Vereador Estudante é uma porta de entrada para a compreensão da vida pública. Quando uma criança ocupa uma cadeira no plenário, ela passa a enxergar de perto como funciona a democracia e como suas ideias podem gerar impacto real. É uma experiência que forma consciência, responsabilidade e pertencimento. Parabenizo todos os alunos que se dedicaram ao longo deste ano”, destacou o presidente.
Ao longo de 2025, os vereadores estudantes participaram de oito sessões ordinárias, incluindo a diplomação e a posse. Nas reuniões, eles apresentaram indicações, sugestões e propostas relacionadas à rotina escolar, mas também ampliaram a visão sobre as necessidades dos bairros e da cidade.
Propostas
Na última sessão, o vereador estudante Hugo Nery de Oliveira (EMEB Dante Gazzetta) destacou a indicação para que seja implantada uma lombada na Avenida Ampélio Gazzetta e a reforma na quadra da escola. “A reforma na quadra é uma coisa que de novo eu venho colocando, pois não estão atendendo as indicações. O ano todo a gente veio aqui e de todas as minhas indicações, apenas uma foi aprovada. Eu queria que, para o próximo ano, eles tenham um pouco mais de atenção para esse projeto,’, concluiu.
Todas as indicações apresentadas ao longo do projeto são encaminhadas para o Poder Executivo, responsável por analisar e realizar as demandas apontadas – assim como acontece com os documentos gerados pelos vereadores.
O projeto é realizado anualmente por meio de uma parceria entre a Câmara Municipal e a Secretaria de Educação. A eleição ocorre no início do ano, exclusivamente entre alunos do quinto ano, e todo o processo é acompanhado pela equipe pedagógica de cada escola, que orienta os estudantes em cada etapa da vivência legislativa.
Fizeram parte dessa legislatura:
- EMEB ALMERINDA DELEGÁ DELBEN
Vereadora: Maria Luísa Martins Britto
Suplente: Nicolas Belmonte Fonseca
- EMEB ALVINA MARIA ADAMSON
Vereadora: Maria Eduarda Amaral Palhari
Suplente: Pedro Henrique Azevedo de Souza
- EMEB ALZIRA FERREIRA DELEGÁ
Vereador: Maria Luiza da Silva Luiz
Suplente: Samuel Zambelle Araujo
- EMEB AVELINO XAVIER ALVES
Vereadora: Gabrielly Cristina Dugolin
Suplente: Felipe de Melo Martins
- EMEB DANTE GAZZETA
Vereador: Hugo Nery de Oliveira
Suplente: Valentina Penachione Sarro
- EMEB HALDREY MICHELLE BUENO
Vereadora: Micaelly Rodrigues de Luna
Suplente: Yasmim Laura Volpato de Oliveira
- EMEB PROFESSORA AUGUSTINA A. PAIVA
Vereador: João Paulo de Souza Filho
Suplente: Heloísa Alves Costa
- EMEB THERESINHA ANTÔNIA MALAGUETA MERENDA
Vereadora: Ísis dos Santos Beroco
Suplente: Thalys Nocheli da Silva
- EMEB OSVALDO L. DA SILVA
Vereadora: Livia Pranuvi da Silva
Suplente: Marina de Paula Brasil
- EMEB PAULO AZENHA
Vereadora: Rafaela Andrade da Silva
Suplente: Matheus Gomes Verdelio
- EMEB SALIME ABDO
Vereadora: Valentina Padoveze do Nascimento
Suplente: Samuel Alves de Menezes
- EMEB SIMÃO WELSH
Vereadora: Luiza Santos Vieira
Suplente: Pedro Yuri Borges de Oliveira