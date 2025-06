Nova quadra de areia do Centro Cívico entregue

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, entregou nesta terça-feira (17) uma nova quadra de areia para a prática de vôlei e futevôlei no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, no Jardim da Colina, ampliando as opções de lazer para os frequentadores. As intervenções no local foram realizadas com recursos próprios da administração.

“A tônica da nossa administração é firmar parcerias com nossas secretarias para sempre construir novos espaços alternativos, prestigiando aqueles que valorizam a vida e a saúde através do esporte como elo de transformação da nossa sociedade. Parabéns a todos os envolvidos pela construção desse novo espaço de lazer para a população”, parabenizou o prefeito Chico Sardelli.

“É muito importante ver essa movimentação do esporte aqui na cidade de Americana, com a construção desses novos espaços para a população e também a revitalização de alguns que já foram entregues e outras que estão com obras em ritmo avançado. Agradeço ao secretário de Esportes, Marcio Leal, por sempre estar nos ajudando na evolução do esporte na nossa cidade”, completou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Torneio de futevôlei

A inauguração também contou com a realização de um torneio amador de futevôlei organizado por frequentadores do Centro Cívico.

“Agradeço ao chefe de gabinete Franco Sardelli pela ideia de transformar as casinhas de madeira nesse novo espaço de lazer para nossa população. Esse é um espaço que vai beneficiar tanto os atletas quanto a população em geral, que poderá utilizar para a prática de vôlei, futevôlei e outras modalidades. Nosso objetivo é ampliar cada vez mais as opções de esporte e lazer, estimulando a saúde, a convivência e a qualidade de vida dos nossos cidadãos”, celebrou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Também participaram da entrega o presidente da Câmara Municipal, Léo da Padaria, junto dos vereadores Lucas Leoncine, Gutão do Lanche, Talitha De Nadai, Renan de Angelo e Leco Soares, além dos secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação) e Vinicius Ghizini (Educação).

