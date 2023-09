Nova regra da Anvisa para rótulo de suplementos alimentares

No final de julho terminou o prazo para adequação ao marco regulatório da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), definido em 2018, para regularização das embalagens dos suplementos alimentares. De acordo com as novas regras, a embalagem deve conter recomendações de uso, informações nutricionais e, sobretudo, uma indicação clara no rótulo de que se trata de um suplemento alimentar. Produtos que não apresentem essas informações e indicações não podem ser comercializados nem consumidos como suplementos alimentares.

Existe uma ampla variedade de suplementos disponíveis no mercado, com diferentes finalidades e ingredientes. É possível encontrá-los em forma de cápsulas e comprimidos, barras, em pó, em gel, líquidos e pastilhas de goma, e cada um cumpre com uma função específica, de acordo com objetivos individuais. Portanto, é muito importante prestar atenção em alguns aspectos que determinam se o produto é adequado para consumo, de acordo com o marco regulatório da ANVISA.