O Município de Santa Bárbara d’Oeste entrega oficialmente no dia 17 de dezembro a Nova Represa “Parque das Águas”. A obra amplia em 25% a capacidade de armazenamento de água no Município, proporcionando segurança hídrica por mais 50 anos para Santa Bárbara d’Oeste.

O investimento total foi de R$ 15 milhões em recursos próprios do DAE (Departamento de Água e Esgoto). Com a intervenção, o volume das reservas passa a ser de 12 bilhões de litros de água, correspondendo à Nova Represa “Parque das Águas” e as represas “Areia Branca” e “São Luiz”.

A nova barragem possui 180 metros de comprimento e 7 metros de altura, enquanto o vertedouro conta com 120 metros de comprimento e 40 metros de largura. A obra dispõe ainda de instalação com nova travessia subterrânea para captação de água, conhecida como “tunnel line”, equipada com duas comportas que asseguram maior eficiência no processo de captação.