Obra realizada pela Prefeitura segue nesta semana com implantação de sistema de drenagem de águas pluviais

A abertura de novos caminhos leva mais desenvolvimento e qualidade de vida para os bairros de Hortolândia, com regiões preparadas para receber novos investimentos. Em breve, o Jardim Santa Emília terá mais uma via de acesso, além de um novo Parque Socioambiental, o que amplia as vantagens tanto para a população local quanto para empresas que queiram investir na região.

Avançam as obras de ligação da avenida Panaíno, por meio do prolongamento da rua Rua Sérgio Sidnei de Souza, localizada na Vila Inema, uma intervenção que também trará benefícios diretos para os bairros Chácaras Reymar, Vila América, Jd. Sumarezinho, Jd. do Braz e Jd. Santa Emília. Nesta semana, a Prefeitura acompanha a colocação de aduelas para o sistema de drenagem de águas pluviais no trecho onde a nova rua será aberta. De acordo com a Secretaria de Obras, a obra será concluída neste semestre.

Este novo viário dará acesso à área onde está em implantação o novo Parque Socioambiental do Jd. Santa Emília, às margens do Córrego Jacuba. O entorno do córrego, entre as Rua Luísa Febrônio Marini, Flaviano Lopes Serra e Geralda Maria de Jesus, será revitalizado e receberá equipamentos públicos de lazer, como pista de caminhada, ciclovia, parquinho e academia ao ar livre.

“As obras do novo Parque Socioambiental do Jardim Santa Emília e Inema representam mais um passo importante para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Aqui, já realizamos a canalização do córrego Jacuba, uma obra essencial que trouxe mais segurança, saneamento e dignidade para a região. Agora, avançamos com um espaço que vai unir lazer, esporte, convivência e cuidado com o meio ambiente. É assim que acreditamos na cidade: resolvendo problemas históricos e devolvendo áreas qualificadas para as pessoas”, destacou o prefeito José Nazareno Zezé Gomes.

De acordo com a Secretaria de Obras, a implantação do Parque Socioambiental do Jd. Santa Emília é uma continuidade da obra de canalização do Córrego Jacuba, intervenção concluída em janeiro deste ano. A previsão é que a obra do parque seja concluída no próximo semestre. Quando ficar pronto, o Parque Socioambiental do Jd. Santa Emília terá extensão de 1,2 km, beneficiando moradores de toda a cidade.

Todas as obras na região do Jd. Santa Emília são realizadas com recursos do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata).