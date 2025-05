Esta semana os integrantes da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Americana avançaram nas tratativas para construir uma sede própria ao Poder Legislativo, que hoje paga aluguel de cerca de R$ 60 mil mensais na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, no Jardim Mirian. Um aspecto curioso é que o projeto estudado pelo presidente Léo da Padaria (PL) e os secretários Leco Soares (Podemos) e Lucas Leoncine (PSD) prevê estrutura com 25 gabinetes, ou seja, planejando um possível aumento dos 19 atuais parlamentares.

Nesta quarta-feira (28), a Mesa Diretora se reuniu com o secretário municipal de Planejamento, Diego Guidolin. A iniciativa estudada envolve um terreno localizado na Avenida da Saúde, em frente a Rodoviária. Dessa forma, seria uma retomada do projeto elaborado na gestão do ex-presidente Luiz Cezaretto-Rodaben (PRD), deixando de lado área que chegou a ser analisada pelo gestor anterior, Thiago Brochi (PL), próximo ao Benaiah no Jardim Terramérica.

O projeto em questão foi doado pela AEAA (Associação de Engenheiros e Arquitetos de Americana) e prevê a construção de um prédio com 25 gabinetes, sendo 24 para ocupação de vereadores e um para a Presidência. A expectativa é de atender as demandas do Poder Legislativo pelos próximos 20 anos, prevendo crescimento populacional – e na quantidade de cadeiras.

A construção ocuparia entre 7 mil metros quadrados e 8 mil m², dentro de um terreno aproximado de 12 mil m², o que permitiria a instalação de áreas de estacionamento para visitantes, servidores e parlamentares. A ideia de Léo da Padaria é que seja um prédio de andar térreo. A Secretaria Municipal de Planejamento vai iniciar o estudo de topografia do terreno para definir o melhor projeto a se desenhar.

Projeto

Entretanto, estão sendo propostos alguns ajustes ao projeto original. Por exemplo, para ampliar a capacidade do plenário, que atualmente prevê 188 lugares. O objetivo é aumentar para cerca de 300 assentos, permitindo que o espaço onde ocorrem as sessões camarárias possa ser utilizado também pela população e em solenidades que reúnam muitos convidados.

A pretensão de construir um prédio próprio vem desde antes, em 2020, quando Luiz da Rodaben chegou a abrir uma licitação para iniciar as obras, mas o processo acabou cancelado devido à pandemia de Covid-19. O presidente seguinte, Thiago Martins, transferiu em 2022 a sede que funcionava desde 2007 na Praça Divino Salvador para o atual local. Com isso, a próxima será a 6ª sede do Poder Legislativo de Americana.

Os outros prédios funcionaram: no calçadão da Rua Fernando Camargo, no Centro, onde hoje tem as lojas Marin Calçados e Cíntia Presentes; nos anos 1940, a sede foi para a Rua Washington Luís, junto com o Paço Municipal; depois para a Avenida Brasil (junto com o atual Paço Municipal Javerte Galassi, em 1973), para a Praça Divino Salvador (em 2007) e para a Avenida Monsenhor Bruno Nardini (atual, desde 2022).

Outro passo para a sede própria foi dado no último dia 6, quando a Câmara instituiu uma comissão especial, através de portaria publicada no Diário Oficial, para avaliar a viabilidade da construção.