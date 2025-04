A ‘nova Unimep’ Fundação Hermínio Ometto (FHO) promoveu o I Encontro com Dirigentes das Escolas Públicas de Santa Bárbara d’Oeste em seu novo Campus para iniciar a parceria entre a Instituição e a rede de ensino.

O evento, que segue o modelo do já consolidado encontro anual realizado em Araras, tem como objetivo apresentar as oportunidades acadêmicas e os programas de apoio estudantil oferecidos aos alunos do ensino médio da região.

O encontro contou com a presença do Vice-Prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches Silva, da Chefe de Gabinete da Prefeitura, Patrícia Regina Marques De Martino e da Secretária Municipal de Educação, Tânia Mara da Silva, além de diretores, vice-diretores e coordenadores do ensino médio das escolas públicas do município.

Os convidados foram recepcionados pelo Presidente do Conselho Superior da Fundação Hermínio Ometto, Sr. Fernando Fernandes Alvares Leite; o Diretor Administrativo-financeiro da FHO, Dr. Francisco Elíseo Fernandes Sanches; o Reitor do Centro Universitário, Prof. Dr. José Antonio Mendes; o Pró-reitor de Graduação, Prof. Dr. Olavo Raymundo Jr. e por coordenadores e funcionários da Instituição.

Mais oportunidades: Programa de Bolsas “Melhores Alunos do Ensino Médio” chega a Santa Bárbara d’Oeste

Um dos grandes destaques do encontro foi o anúncio da expansão do Programa de Bolsas “Melhores Alunos do Ensino Médio” para Santa Bárbara d’Oeste. Com 12 anos de tradição em Araras, o programa exclusivo da FHO reconhece o mérito acadêmico dos estudantes do ensino médio da rede pública, concedendo bolsas de estudo integrais (100%) para aqueles que se destacam – uma parceria de sucesso entre a FHO e as escolas que agora também irá beneficiar os estudantes barbarenses.

“Cada escola pública de Santa Bárbara d’Oeste será contemplada com uma bolsa de estudos integral (100%), que poderá ser utilizada em qualquer um dos cursos de graduação oferecidos em Araras ou Santa Bárbara d’Oeste. Até hoje, mais de 120 alunos já foram beneficiados pelo programa e agora essa oportunidade será ampliada, incentivando ainda mais jovens a prosseguirem com seus estudos”, destacou o Reitor, Prof. Dr. Mendes.

O Presidente da Fundação, Sr. Fernando Leite também celebrou a ampliação do programa e a parceria com os dirigentes escolares. Ao todo, mais de 30 bolsas de estudo serão destinadas às escolas públicas de Santa Bárbara d’Oeste por meio deste programa, reforçando o compromisso da FHO com a educação e a transformação social.

Durante a programação, os dirigentes também puderam conhecer a metodologia de ensino 100% presencial da FHO e outros diferenciais da Instituição, como os programas de bolsas de estudos e crédito estudantil próprios. O evento foi finalizado com uma visita guiada às instalações do novo Campus de Santa Bárbara d’Oeste, que receberá os primeiros alunos em 2026.

