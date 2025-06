Duas novas UBSs de Americana começam a sair do papel

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, assinou nesta terça-feira, dia 3, a ordem de serviço para o início das obras de construção de duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no município, localizadas nos bairros Jardim da Balsa 2 e Jardim Jacyra. A empresa responsável pelas obras será a Lopes Staudt Engenharia, com contrato no valor total de R$ 5.410.224,42. A previsão de entrega é até o final do primeiro semestre de 2026.

“A construção dessas novas UBSs representa um avanço expressivo no cuidado com a saúde da população em novas regiões da cidade. Além de ampliar as estruturas físicas, estamos também garantindo dignidade e acesso aos serviços essenciais de saúde para quem mais precisa. Cuidar das pessoas, investindo onde realmente faz a diferença, é um compromisso da nossa gestão”, destacou o prefeito Chico.

A UBS do Jardim da Balsa 2 será construída na Rua Rio Jari, ao lado da Comunidade Santo Expedito, com investimento de R$ 2.551.108,33, sendo R$ 2.435.976,00 provenientes do Novo PAC e R$ 115.132,33 de contrapartida da Prefeitura.

Já a UBS do Jardim Jacyra será implantada na Rua dos Cravos, esquina com a Avenida Castelhanos, com investimento de R$ 2.859.116,09 – também com R$ 2.435.976,00 oriundos da União e R$ 423.140,09 da administração municipal.

O vice-prefeito Odir Demarchi reforçou a importância do investimento. “A ampliação da rede de saúde permitirá um atendimento mais acessível e humanizado. Estamos trabalhando para oferecer uma saúde pública cada vez mais eficiente e de qualidade”, afirmou.

Avanço com novas UBSs

“A construção dessas novas UBSs representa um avanço fundamental para o fortalecimento da saúde pública em Americana. Estamos falando de um investimento que não é apenas em infraestrutura, mas em qualidade de vida, na prevenção de doenças e no acolhimento digno que a população merece”, declarou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Cada unidade terá área construída de 596,12 m², incluindo consultórios, salas de vacinação, sala de curativos, farmácia e demais espaços necessários para um atendimento integral e humanizado. Ambas serão classificadas como UBS porte 2 e beneficiarão aproximadamente 9 mil moradores em suas áreas de abrangência.

As UBSs também contarão com farmácia para distribuição gratuita de medicamentos básicos e essenciais, fortalecendo a assistência farmacêutica no município.

“A Atenção Primária é a porta de entrada do SUS, e essas novas UBSs vão permitir um atendimento mais acolhedor, com estrutura adequada e profissionais capacitados para atender as necessidades da comunidade”, acrescentou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

O acompanhamento técnico e documental do processo está a cargo da Secretaria de Gestão de Convênios, responsável pela articulação junto ao Ministério da Saúde e à Casa Civil da Presidência da República para a liberação dos recursos.

