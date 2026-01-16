A Polícia Militar realizou ações nesta quinta-feira (15) e deteve acusados por crimes

A Polícia Militar, por meio do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), realizou uma série de ações na quinta-feira (15) que resultaram na prisão de nove pessoas pelos crimes de tráfico de drogas, violência doméstica, furto e captura de procurado, nos municípios de Sumaré e Hortolândia.

Entorpecentes

Em Sumaré, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Vila Valle, após ser abordado com entorpecentes e dinheiro. Durante varredura nas proximidades, os policiais localizaram mais drogas e valores em uma sacola plástica escondida na viela.

Ainda em Sumaré, na Vila Soma, dois homens foram presos por tráfico após a PM localizar drogas e dinheiro escondidos em um cômodo interno de um bar, além de valores guardados em um armário. O proprietário do estabelecimento autorizou a vistoria no local, o que levou à apreensão dos entorpecentes e à ratificação da prisão em flagrante.

No bairro São Martins, também em Sumaré, um homem foi preso por violência doméstica após agredir a própria irmã com socos e chutes. A vítima relatou que reagiu para se defender. O agressor permaneceu preso à disposição da Justiça.

Comércio

Já no Jardim Euclides Miranda, um indivíduo foi preso por furto após ser flagrado tentando fugir de bicicleta com diversos objetos subtraídos de um estabelecimento comercial, entre eles celulares, notebook, televisão, joias e dinheiro. Ele confessou o crime.

Mulher

Em Hortolândia, no Jardim Amanda I, duas mulheres foram abordadas em local conhecido pelo tráfico de drogas. Uma delas foi presa em flagrante por tráfico, enquanto a outra foi ouvida e liberada. Com a suspeita presa, foram apreendidas porções de crack, cocaína, ice, um celular e dinheiro.

Dupla

No Jardim Santiago, dois homens foram presos por tráfico de drogas após tentativa de fuga e abordagem policial. Com eles, a PM apreendeu entorpecentes, rádios comunicadores, dinheiro e um celular. Ambos confessaram que atuavam de forma associada no tráfico da região.

Ainda em Hortolândia, no Jardim Nova Europa, a PM realizou a captura de um procurado pela Justiça, após constatar a existência de mandado de prisão expedido pela comarca de Brumado, na Bahia.

Todos os presos foram encaminhados às delegacias competentes e permanecem à disposição da Justiça.