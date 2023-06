Novela das 7h tem beijo lésbico

Beijo lésbico em alta na novela das 7h



A trama das 19h da Globo, Vai na Fé, vem deixando o público cada vez mais surpreso nos últimos meses com suas histórias e personagens muito bem trabalhados. A obra possui autoria de Rosane Svartman e começou a ser exibida em janeiro deste ano. Nos próximos capítulos, Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman) irão se beijar.

Desde que se separou de Theo (Emilio Dantas), Clara vem enfrentando problemas em sua vida financeira. Porém, ela será chamada para atuar como modelo. Ela participará de uma sessão de fotos, cujo intuito será enaltecer sua beleza. No entanto, a mulher irá de deparar com algum nível de baixa autoestima. Quem estará no momento para lhe dar uma força será Helena, sua atual companheira.

Simaria assume lado Hot nas redes sociais

Sendo assim, Clara ficará animada ao voltar a trabalhar: ”Nossa, que delícia pisar num estúdio pra trabalhar de novo”, apontará. Na sequência, Helena irá elogiar a beleza da mulher: ”Seu sorriso está iluminado, sabia?”, ressaltará. Mas, ao longo do ensaio, a ex-companheira de Theo ficará um tanto ‘desnorteada’ na sessão de fotos. Neste momento, Max (Pablo Sanábio) pedirá: ”Não está rolando. Está travada. Talvez o convite tenha sido precipitado”, revelará o homem.

Hot influencers revivem a 'banheira do Gugu'

A segunda edição do reality “A Firma’s House” reúne nesta semana as maiores criadoras de conteúdo do Brasil, incluindo estrelas do OnlyFans e Privacy, em Santa Catarina. Em clima de pegação, quatro hot influencers decidiram reviver a “Banheira do Gugu”, quadro icônico da TV nos anos 2000. Elas estão confinadas em uma mansão e as cenas são transmitidas nas redes sociais da agência e nas plataformas das próprias modelos.

“Gravamos uma versão proibida com muito beijo na boca e pegação liberada”, resume Joyci Lima, uma das participantes. “Rolou um clima, é um quadro que marcou uma geração e mexe comigo também porque assisti muito na TV”, comenta Iasmin Santana. “Os fãs têm fetiche com a banheira, eles pedem muito, já deram essa ideia há tempos. A maioria assistiu na TV e ficou fantasiando nudez e pegação”, completam as influencers Duda Monet e Brenda Aguiar.

As quatro encararam a prova com raça e muita sensualidade. Na banheira, de maiô cavadíssimo, elas tinham que pegar o máximo de sabonetes para faturar o prêmio em dinheiro. O resultado? Empate. As cenas vão ao ar amanhã e uma prévia já viralizou nas redes sociais. “Vamos reviver outros quadros que mexem com os homens. O próximo é o concurso da camiseta molhada”, anuncia Joyci.

O reality da agência ‘A Firma’, especializada em conteúdos sensuais, está de volta para proporcionar momentos únicos de produção de conteúdo, colabs, trocas de ideias, conhecimento e diversão. A segunda edição do reality “A Firma’s House” acontece em Tijucas, litoral de Santa Catarina. Claudia Lourenci, CEO da agência, é quem assina a direção e produção.

