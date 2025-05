Um ‘novinho’ roubou um carrão de uma figurona de Americana e acabou se dando mal nesta segunda-feira. O caso foi atendido pela PM da cidade. Segundo o site ‘Gazeta Policial’, a moça vítima é filha de um ex-prefeito da cidade.

O rapaz ia vender o carro em São Paulo e iria receber R$ 2 mil pelo ‘delivery’.

O adolescente foi apreendido em flagrante pela Polícia Militar após furtar uma caminhonete no bairro Campo Belo, em Americana. O veículo, que estava sendo monitorado por uma empresa de rastreamento, foi localizado com o apoio de diversas viaturas da PM.

A equipe Charlie da PM composta pelos soldados Roberto e Giovane recebeu informações via rádio sobre o furto de uma Toyota Hilux, que trafegava pela Rodovia Anhanguera em direção ao bairro.

Novinho tentou fugir

O suspeito foi visualizado se afastando do veículo e abordado pelas equipes, confirmando ter participado do crime ao lado de um segundo indivíduo que não foi localizado.

Com o menor, foi apreendida uma placa adesiva falsa. Segundo ele, o plano era levar o veículo até São Paulo e receber R$ 2.000,00 pela entrega.

A perícia foi acionada, com comparecimento da VTR S-1495, do perito Tiago e do fotógrafo Cezar. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado Dr. Lúcio Antonio Petrocelli lavrou o Boletim de Ocorrência por ato infracional de furto de veículo. O adolescente permanece à disposição da autoridade policial.

