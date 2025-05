Servidores concursados da Prefeitura de Nova Odessa e que recebem gratificação estariam sendo obrigados a curtir, comentar e compartilhar conteúdos em rede social do governo Cláudio Schooder-Leitinho (PSD). A ordem, dada por secretário municipal, caracteriza – segundo vereadores – situação de assédio moral no ambiente de trabalho. Na sessão da Câmara desta segunda-feira (26), o assunto foi debatido por parlamentares que revelaram denúncias recebidas e prometem providências.

O vereador André Faganello (Podemos) utilizou a tribuna livre e revelou ter recebido e-mails recebidos de servidores que denunciaram, de modo anônimo, a situação vivida. Inclusive, a reportagem do Novo Momento teve acesso ao conteúdo. O parlamentar se disse ‘indignado’ com a situação. “Recebi denúncia de vários servidores concursados do município. Hoje eles em cargos de confiança, que estão sendo coagidos em reuniões fechadas a compartilhar, comentar e mandar (mensagens) até nos grupos familiares”, detalhou.

Faganello citou que a obrigação envolve mensagens positivas do governo Leitinho. “Isso é assédio moral e também assédio político”, apontou o vereador. “Por muitos anos essa administração falou que a anterior (prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza) perseguia servidor público. E o quê eles estão fazendo a partir deste ano?”, questionou. De acordo com ele, a ordem é dada inclusive para alguns servidores com mais de 30 anos de carreira. “Vão lá e são coagidos, dizendo que se eles não compartilhar têm outros servidores que querem o cargo deles”, descreveu.

Advogado e sindicato

O vereador aconselha os servidores a procurar advogados e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Odessa. “Vou dar apoio a todos esses funcionários que me procuraram”, garante. “Não dá pra continuar mais. Eles trazem esses secretários ‘forasteiros’, que desceram ontem na Rodoviária daqui. Pra vir pressionar servidores de carreira, alguns com mais de 30 anos, por causa de uma gratificação”, atacou, sem citar nomes.

“Vocês têm que gratificar esses servidores pela competência deles. Não pelo voto que vão trazer na urna pra vocês daqui a três anos e meio. A eleição está longe, gente”, emendou Faganello. “Primeiro vocês têm que usar a competência desses servidores públicos pra pôr o cofre da Prefeitura no eixo, onde está devendo mais de 100 milhões (de reais)”, sugeriu o vereador. “Não levar eles numa chácara e ficar perseguindo, coagindo servidores. Prefeito, isso não faz parte da índole do senhor. Se está sabendo disso, deve ‘cortar as asas’ desses secretários”, diz.

“Não é um, dois ou três servidores. São muitos”, garante Faganello. De acordo com ele, muitos são funcionários isentos. “Servidores que nunca se envolveram na parte política. Sai prefeito, entra prefeito e eles estão ali. Se saírem, os setores deles param, principalmente a Saúde”, descreveu. “Abre o olho, prefeito. O senhor está perdendo o controle da administração. Estão fazendo os servidores se revoltarem contra o senhor. Então, por favor, tome providências”, completou.

Márcia defende Leitinho

Após a manifestação do colega, a vereadora Márcia Rebeschini (União) saiu em defesa do governo Leitinho. “Na época do ex-prefeito (Benjamim Bill Vieira de Souza) não era diferente, né. Não que eu esteja defendendo”, ponderou a integrante da base governista no Legislativo. A parlamentar diz que se recorda de, na gestão Bill, servidores comissionados se digladiando em mídias sociais pra defender o então prefeito tucano. “Eu lembro das brigas que tinham em rede social. Era feio demais”, opinou.

Em seguida, Márcia revela que chegou a conversar com Leitinho a respeito do assunto. “Eu chamei a atenção do prefeito, porque se isso for verdade, realmente, está errado”, indicou. Após ser alertada pelos colegas de que as denúncias de assédio moral contra o governo Leitinho dizem respeito a concursados que recebem gratificação, e não de comissionados, a vereadora se retratou. “Ah, então peço desculpas”, completou.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura, através da Diretoria de Comunicação, para saber a posição a respeito do assunto. O espaço está concedido caso a Administração Municipal queira se manifestar.