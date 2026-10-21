A implantação do CETI (Centro de Educação e Terapia Infantil), em Santa Bárbara d’Oeste, continua com a execução de serviços importantes para a preparação da estrutura.

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As equipes trabalham na conclusão da colocação de portas e janelas e na impermeabilização das paredes da futura unidade, localizada no Jardim Batagin, entre as ruas Barão de Mauá e Francisco Manoel da Silva.

O novo equipamento público foi planejado para ampliar a integração entre Educação e Saúde, oferecendo suporte especializado a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiências e outras condições que necessitam de investigação diagnóstica. Em uma área construída superior a 600 m², o espaço terá sete consultórios, duas salas de atendimento e estacionamento para receber as famílias.

A expectativa é atender aproximadamente 600 crianças em contraturno escolar, por meio de atividades educacionais e terapêuticas articuladas. O trabalho será desenvolvido por profissionais de diferentes especialidades, como fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia e neuropediatria, permitindo acompanhar as necessidades individuais de cada criança.

Força do Ceti

“Estamos construindo um espaço que representa uma nova perspectiva de cuidado e desenvolvimento para muitas crianças e suas famílias. O CETI nasce da união entre nossas equipes de Educação e Saúde, com o propósito de oferecer um atendimento integrado, especializado e humanizado. Nenhuma outra cidade oferece um atendimento com esse método, com essa organização e com esse olhar. Tudo pensado com muito carinho”, destacou o prefeito Rafael Piovezan.

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