Os cidadãos de Nova Odessa, ou quem percorre as ruas da cidade, podem observar que há seis meses os agentes municipais de Trânsito estão com novo fardamento. Não mais na cor azul marinho, e sim caqui. A nova identidade visual foi viabilizada pelo diretor de Mobilidade do Município, André Gazzetta, e apresentada pelo prefeito Cláudio Schooder-Leitinho.

Além de mais modernas, as novas vestimentas oferecem maior conforto durante a jornada de trabalho dos agentes. Os agentes Bueno, Castro, Cobra e Faria receberam seus novos uniformes no gabinete do prefeito. Os novos kits de fardamento incluem três camisas tipo gandola e três camisetas (todas na cor caqui), um braçal na cor preta, uma capa de colete balístico e uma etiqueta com velcro para identificação do colete, mantendo-se a calça na cor azul marinho noite.

A ideia da nova vestimenta para os agentes de Trânsito é diferenciá-los de outros órgãos que atuam na cidade, como a GCM (Guarda Civil Municipal). Os servidores desempenham papel fundamental na fiscalização e policiamento de Trânsito na cidade, podendo agora ser mais facilmente reconhecidos pelos munícipes. Além da fiscalização, eles também prestam assistência em acidentes, promovendo a segurança de todos os usuários das vias públicas.