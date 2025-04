A Novo Nordisk anunciou hoje um investimento de R$ 6,4 bilhões (8 bilhões de coroas dinamarquesas) para expandir sua unidade de produção em Montes Claros, norte de Minas Gerais, com o objetivo de aumentar a capacidade de produção de tratamentos injetáveis para pessoas com obesidade, diabetes e outras doenças crônicas graves.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Marcando um dos maiores investimentos farmacêuticos da história do Brasil, a expansão irá aumentar significativamente a capacidade da unidade com a adição de novos processos de produção asséptica, um almoxarifado e um novo laboratório de controle de qualidade. A unidade atenderá a diversos formatos de produtos, incluindo produtos GLP-1, e contará com tecnologia avançada e preparada para o futuro.

“Com esta expansão da unidade de Montes Claros, estamos fortalecendo nossa capacidade global de produção, o que nos permitirá atender tanto à demanda atual quanto à futura por medicamentos inovadores em todo o mundo”, afirma Henrik Wulff, vice-presidente executivo de Química, Produção, Controle & Suprimento de Produtos da Novo Nordisk.

As obras de construção já começaram e as operações estão previstas para começar em 2028. Espera-se que o investimento gere 600 empregos permanentes após a conclusão das instalações. Durante a fase de construção, até 2.000 empregados externos trabalharão no local.

“Este anúncio é um marco histórico para a Novo Nordisk no Brasil e destaca o nosso compromisso inabalável com a inovação e a excelência no país, à medida que continuamos a investir nesta unidade de produção estratégica”, afirma Reinaldo Costa, vice-presidente corporativo da fábrica da Novo Nordisk em Montes Claros.

A unidade será projetada com foco em sustentabilidade e buscará a certificação LEED. Materiais de construção de baixo carbono serão utilizados sempre que possível, e 100% do fornecimento de energia da unidade virá de painéis solares fotovoltaicos (PVs). Além disso, a unidade utilizará estratégias inovadoras de gestão da água, incluindo captação e reuso de água da chuva para a produção.

Sobre a fábrica da Novo Nordisk no Brasil

A empresa está presente no Brasil desde 1990 e atualmente conta com mais de 2.000 colaboradores. Está presente em dois estados, com escritório administrativo em São Paulo (SP) e unidade de produção em Montes Claros (MG).

Sobre a produção da Novo Nordisk

A Novo Nordisk possui uma estrutura global de fabricação com unidades de produção estratégicas localizadas na Dinamarca, Estados Unidos, França, Brasil, China e Bélgica. Os medicamentos da Novo Nordisk são produzidos nesses sites e, em seguida, distribuídos para pacientes ao redor do mundo. Isso inclui a produção de quase metade da insulina mundial, medicamentos GLP-1 para o tratamento de diabetes e obesidade, e medicamentos para o tratamento de doenças raras, como hemofilia e distúrbios de crescimento. A unidade de fabricação da Novo Nordisk conta com mais de 30.000 colaboradores dedicados a entregar a mais alta qualidade aos pacientes globalmente, de maneira eficiente e ambientalmente sustentável.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado