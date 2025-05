O cardeal Robert Francis Prevost, 69, recém-eleito Papa Leão XIV em substituição a Francisco, é o primeiro pontífice americano da história. Nascido nos EUA, ficou conhecido como o “pastor de duas pátrias” por sua atuação missionária no Peru nos anos 1980, o que lhe garantiu fluência em espanhol e forte ligação com a Igreja na América Latina.

Antes de sua eleição, ocupava o cargo de prefeito do Dicastério para os Bispos, uma das funções mais estratégicas do Vaticano.

Prevost é alinhado com a linha pastoral de Francisco, sendo reconhecido por seu compromisso com a humildade, justiça social e proximidade com os fiéis. Apesar de sua forte candidatura, enfrentava resistência por ser americano — algo tradicionalmente evitado pela Igreja — e por críticas à sua atuação em investigações de abuso. Ainda assim, sua visão progressista, experiência internacional e espiritualidade agostiniana foram determinantes para sua escolha como novo líder da Igreja Católica.

PAPA LEÃO XIV SURGE NA SACADA PELA PRIMEIRA VEZ

Em um momento histórico para a Igreja Católica, o cardeal Robert Prevost, de 69 anos, foi eleito novo papa nesta quarta-feira (8) e escolhido com o nome de Leão 14. O anúncio foi feito da sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, após quatro rodadas de votação no conclave.

A tradicional frase “Habemus Papam” foi proclamada em latim pelo cardeal Dominique Mamberti, diante de uma multidão de fiéis na Praça de São Pedro. Minutos depois, o novo pontífice apareceu para sua primeira bênção “urbi et orbi” (à cidade e ao mundo), emocionando mais de 20 mil pessoas reunidas no local.

