Novo pedágio da SP 304 também vai cobrar motos

O novo pedágio que vai funcionar na SP 304 em Americana e Santa Bárbara d’Oeste também deverá ter cobrança para motos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Como funciona a cobrança do pedágio para motos na SP 304 no atual trecho com cobrança-

A Eixo SP, concessionária da rodovia, utiliza um sistema eletrônico de cobrança semiautomática para motociclistas.

O sistema exige o uso de pulseira ou cartão para pagamento da tarifa.

O sistema é exclusivo para motociclistas e deve ser utilizado apenas nos pedágios administrados pela Eixo SP.

Por que a cobrança do pedágio é diferenciada?

A diferenciação ocorre devido ao menor impacto que as motos causam no pavimento e por ocuparem menos espaço nas vias.

BREQUE DOS APPS

Por melhores direitos e remuneração, entregadores de aplicativo de diversas regiões do país realizam paralisações hoje e amanhã, de serviços de delivery de gigantes como iFood, Uber Flash e 99 Entrega. A manifestação acontece após a tentativa frustada de regulamentação pelo governo dos direitos dos entregadores e motoristas de aplicativos.

Em maio de 2023, o Ministério do Trabalho e Emprego formou uma comissão para trabalhar em um acordo, mas seis meses após o início das negociações, sem consenso, as discussões foram encerradas. “A mobilização reivindica melhores condições de trabalho e reajuste nas tarifas pagas pelas plataformas”, explicam os entregadores em nota enviada à imprensa. “Será o maior breque da história”, afrma o membro da Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativos (Anea) e dirigente na associação de Juiz de Fora (MG), Nicolas Souza Santos.

Mais notícias da cidade e região