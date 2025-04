Novos integrantes do COMID tomam posse e elegem diretoria

Os novos integrantes do Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMID) tomaram posse, na manhã desta terça-feira (1º), em solenidade realizada no auditório da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH). O vice-prefeito Odir Demarchi, representando o prefeito Chico Sardelli, deu posse aos conselheiros que, na sequência, elegeram a nova diretoria.

O prefeito enviou uma mensagem de vídeo aos conselheiros e participantes da solenidade. “Quero registrar a minha admiração a todos os participantes do COMID e à equipe da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Sabemos que a população idosa representa uma importante parcela da população e reafirmamos nosso compromisso para buscar ações e políticas públicas para promover a qualidade de vida das pessoas 60+ e da população”, afirmou Chico, presente a um compromisso em São Paulo durante o evento.

O COMID tem o objetivo de zelar pelos direitos sociais dos idosos, criando condições para promover sua autonomia e participação na sociedade. Americana tem 47.160 mil pessoas com 60 anos ou mais. O número representa 19,12% da população da cidade, que tem 246.655 habitantes, segundo estimativa de 2024. A informação é da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Americana, com base nos dados fornecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estudos).

O vice-prefeito Odir Demarchi ressaltou a importância do COMID para o município e parabenizou os novos conselheiros. “Em nome do prefeito Chico Sardelli, cumprimento todos os conselheiros que estão chegando e aos que já passaram por essa função tão relevante para o município. Americana é uma das cidades que tem a maioria dos Conselhos constituídos, sendo referência em toda a região. Parabenizo a presidente do COMID, Mariana Zimermann, pelo empenho e dedicação em todos os trabalhos em que participa, enfrentando os desafios em prol da população. Também a secretária Juliani e toda a sua equipe pelo cuidado e atenção no atendimento das políticas públicas dedicadas à pessoa idosa e à população que mais precisa”, disse o vice-prefeito.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, falou sobre as ações em prol da população 60+ e a parceria com o COMID. “Hoje é um dia especial para os novos conselheiros que assumem a partir de agora as funções de zelar pelo cumprimento dos direitos da pessoa idosa. O COMID tem trabalhado em conjunto com a secretaria nas diversas ações promovidas, na discussão e implementação de políticas públicas. Fazemos parte de um governo inteligente e humano, que tem amor pela pessoa idosa”, disse Juliani.

A presidente do COMID, Mariana Zimermann, destacou o trabalho de interlocução entre o Conselho e o Poder Público. “O COMID realizou muitas ações, os conselheiros desenvolveram um trabalho sério e competente de interlocução junto ao Poder Público. Agradeço ao prefeito Chico, vice Odir e à secretária Juliani e toda equipe da secretaria pela confiança no nosso trabalho”, enfatizou.

Após a solenidade, os conselheiros se reuniram para eleger a nova diretoria. Mariana Leite Zimermann Araújo foi reconduzida à presidência do COMID. O vice escolhido foi Paulo Roberto Pereira e o primeiro secretário será Pietro Junior Claudenir Ferreira.

Também participaram da solenidade de posse do COMID o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, a diretora da Unidade de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra, e os vereadores Pastor Miguel Pires e Leonora Périco.

Vão representar o COMID no biênio 2025-2027, conforme o decreto nº 13.698, de 25 de março, os seguintes conselheiros:

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS

Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos

– Titular: Mariana Leite Zimermann Araújo

– Suplente: Cibele Elena Ascari Umbelino da Silva

Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

– Titular: Paulo Victor Cunha Ramalho

– Suplente: Daniela Luchiari

Secretaria de Saúde

– Titular: Elaine Andrea Agulha Catharino

– Suplente: Fabíola Borinato Ximenes

Secretaria de Cultura e Turismo

– Titular: Katya Cristina Forti

– Suplente: José Djalma Arraes Coelho

Secretaria de Esportes

– Titular: Willian Pedroso dos Santos Jorge

– Suplente: Abner Lopes Benjamim

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

– Titular: Claudia Rodrigues de Lucca

– Suplente: Alexandre Gomes da Silva

Secretaria de Educação

– Titular: Kelly Patrícia Bachin

– Suplente: Tiago Henrique Mendes

Poder Legislativo

– Titular: Gilberto Almeida Alves

– Suplente: Milton Ferreira Guimarães

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

Entidade não-governamental, sem fins lucrativos, que ofereça atendimento ao idoso

– Titular: Letícia Nunes Pittondo (Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo)

– Titular: Paulo Roberto Pereira (Cruzada das Senhoras Católicas)

– Suplente: Gabriela Maria Novaes de Freitas (Diaconia São Judas Tadeu)

– Suplente: Bruna Driele de Oliveira (APAE)

Sindicato ou associação de aposentados (SINDNAPI – Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos)

– Titular: Fábio Sampaio França

– Suplente: Tereza Justino Pereira

Integrantes de grupos organizados ou pessoas idosas

– Titular: Pietro Júnior Claudenir Ferreira (INCAB – Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano)

– Suplente: Mareli Terezinha Campana dos Santos (INCAB)

48ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Americana

– Titular: Julia Costa de Barros

– Suplente: Wilson Fernando Borges

