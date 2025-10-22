O DER vai colocando em operação os equipamentos nas rodovias da região

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) colocou em funcionamento, nesta terça-feira (21), mais radares na região. Na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), com os aparelhos instalados no km 152, em Piracicaba, nos dois sentidos. E no km 19 da Rodovia Comendador Américo Emílio Romi (SP-306), em Santa Bárbara.

No trecho piracicabano, a velocidade máxima dos radares é 100 km/h para veículos leves e 90 km/h para os pesados. Os equipamentos ficam perto da balança de pesagem de caminhões, a seis quilômetros do limite com Santa Bárbara d’Oeste. Até então, somente funcionava o radar do km 131, na pista sentido Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana, com limite de 80 km/h.

O DER informa que outros 12 equipamentos estão em implantação na Rodovia Luiz de Queiroz, que não tinha radares fixos desde novembro de 2020, quando os aparelhos foram desinstalados devido ao fim do contrato com a empresa que era responsável pelo serviço. Nesse período, houve apenas fiscalização por meio de radares portáteis, operados pela Polícia Militar Rodoviária.

Já o radar na Rodovia Comendador Américo Emílio Romi tem o radar com limite de 60km/h, para controlar a velocidade de veículos que trafegam no sentido Centro. A SP-306 já conta com fiscalização no km 19, no sentido Capivari. Ainda estão sendo implantados radares nos dois sentidos do km 16, sem data para começarem a funcionar.

Equipamentos

Os equipamentos instalados pelo DER na região fazem parte de um pacote de 649 radares instalados em rodovias de sua administradas. Outros aparelhos também já tinham começado a operar em Santa Bárbara: no km 5 da Rodovia Margarida da Graça Martins (SP-135), nos dois sentidos; e no km 23 da Rodovia Luis Ometto (SP-306), na região do bairro Firenze, sentido a Iracemápolis.

Mais radares foram ativados na região, em Sumaré: no km 2 da Rodovia Adauto Campo Dall’Orto (SPA-110/330), nos dois sentidos, e nos km 1 (nos dois sentidos) e 2 (sentido Nova Veneza) da Rodovia Virgínia Viel Campo Dall’Orto (SPA-115/330). Ainda haverá radares nas rodovias Arnaldo Júlio Mauerberg (SPA-119/330) e Astrônomo Jean Nicolini (SPA-127/304), em Nova Odessa.