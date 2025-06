A Artesp (Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo) anunciou terça-feira (24) o reajuste de 6,1% nos pedágios paulistas. Com isso, as cabines das rodovias Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348), que passam por Nova Odessa (km 118) e Sumaré (km 115), respectivamente, subirão de R$ 11,40 para R$ 12,10 a partir do dia 1º de julho.

Ou seja, um reajuste de R$ 0,70 para os motoristas que utilizam as vias na região. Segundo a Artesp, o aumento leva em conta a variação acumulada entre maio de 2024 e maio de 2025 do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que foi de 5,32%. Os valores finais também consideram regras contratuais de reajuste ordinário com as concessionárias administradoras de cada rodovia.

É mencionada pela agência reguladora, ainda, a “aplicação de medidas cautelares da SPI (Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado) voltadas para a mitigação de desequilíbrios econômico-financeiros”. A medida inclui o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, administrado pela CCR AutoBAn.

