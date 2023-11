Núcleo de Especialidades vai agendar vasectomias em ação sobre planejamento familiar

O Núcleo de Especialidades de Americana vai realizar uma ação voltada ao planejamento familiar, com agendamentos de cirurgias de vasectomia e orientações gerais sobre os métodos contraceptivos oferecidos na rede municipal de saúde, no sábado (11), das 8h às 16h.

A ação, que faz parte da programação da campanha Novembro Azul, vai atender pacientes que estão na fila de espera para cirurgias de vasectomia, mas também haverá o acolhimento, por livre demanda, de homens que tiverem interesse no procedimento.

Após uma triagem com os profissionais da enfermagem e serviço social, os pacientes serão encaminhados para avaliação médica e realização dos exames pré-operatórios.

“Nós vamos absorver uma demanda já existente, da fila de espera, mas também qualquer paciente que procurar o serviço e que tenha a intenção de realizar a vasectomia. Além do procedimento cirúrgico, nossos profissionais também vão orientar os homens sobre o planejamento familiar e o câncer de próstata”, esclarece a enfermeira Valeska Dalanezi.

Paralelamente à ação do Núcleo, também no sábado, a Secretaria de Saúde vai realizar um mutirão de exames de prevenção ao câncer de próstata, das 7h30 às 11h, nas unidades básicas de saúde dos bairros Vila Mathiensen, Praia Azul, Jardim Boer, Jardim Ipiranga, São Vito, Jardim Guanabara, Parque Gramado e Antônio Zanaga.

