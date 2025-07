Número de roubos cai 49% em Santa Bárbara d’Oeste nos últimos 4 anos

Santa Bárbara d’Oeste registrou a queda de 49% no número de roubos nos últimos 4 anos. Os dados são oficiais e constam nas estatísticas divulgadas mensalmente pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP).



A redução significativa ocorre na comparação entre os meses de maio de 2025 e maio de 2022. Em todos os anos, de 2022 até 2025, a taxa deste tipo de delito vem caindo.



O estudo vai ao encontro dos dados do primeiro trimestre deste ano. Santa Bárbara d’Oeste teve o menor número de roubos desde 2001. Outros números que merecem destaque são as quedas de furto, na ordem de 23,6% e de roubo de veículo, na ordem de 27,3% – na comparação entre maio de 2025 e maio de 2024, além do fato do Município não ter registrado caso de latrocínio (roubo seguido de morte) nos últimos 7 anos.



“O trabalho da Segurança Pública em Santa Bárbara d’Oeste ocorre mediante o maior investimento da história em nossa Guarda Municipal e em estruturas que são utilizadas pelas forças de segurança, como a Polícia Militar e a Polícia Civil. São novos guardas, ampliação da frota de viaturas, implantação da muralha digital com 258 câmeras espalhadas pela nossa cidade, entre outras ações”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.



Desde o início de 2021, ano em que teve início a atual gestão, 25 novas viaturas, entre veículos e motocicletas, foram adquiridas para a Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste. Este investimento, que se soma aos armamentos, equipamentos, câmeras de videomonitoramento e contratação de 61 novos guardas municipais. Outra nova estrutura será o stand de tiro e treinamento da Guarda Municipal, que tem seu projeto executivo na fase final.

