O Tivoli Shopping entra na reta final da sua Campanha de Dia das Mães, que sorteará um Citroën Basalt 0km. Com o mote “Ela sempre te levou para todo lugar. Agora é a sua vez de retribuir”, a promoção segue até a próxima segunda-feira, dia 12, oferecendo aos clientes mais comodidade para realizarem suas compras e cadastrarem seus números da sorte.

Para participar, basta realizar compras a partir de R$300 nas lojas e quiosques participantes e cadastrar os cupons fiscais no site promocao.tivolishopping.com.br ou no balcão de atendimento da promoção, localizado em frente às Lojas Renner. Clientes cadastrados no Tivoli Mais, ganham o triplo de números da sorte, aumentando as chances de ganhar o prêmio.