O impacto do Ozempic na saúde íntima feminina

Nos últimos anos, a busca por soluções eficazes para a perda de peso levou muitas pessoas a recorrerem a medicamentos como o Ozempic (semaglutida, utilizada no tratamento da diabetes tipo 2 e, recentemente, também para obesidade). Celebridades, como a cantora Jojo Todynho, compartilharam publicamente suas experiências com o uso desse medicamento para emagrecimento. Embora a perda de peso possa trazer benefícios significativos para a saúde geral, é crucial estar ciente dos possíveis impactos que o emagrecimento rápido pode ter na saúde íntima feminina.

“É fundamental destacar que o uso de medicamentos fora das indicações aprovadas deve ser feito com extrema cautela e sob rigorosa supervisão médica”, afirma Alexandra Ongaratto, médica especializada em ginecologia endócrina e climatério e Diretora Técnica do Instituto GRIS, o primeiro Centro Clínico Ginecológico do Brasil.

Mudanças no corpo

A perda de peso acelerada pode acarretar mudanças significativas na região genital feminina, especialmente relacionadas à lubrificação vaginal e à estrutura dos grandes lábios.

A rápida redução de peso pode levar à diminuição do tecido adiposo nos grandes lábios, resultando em flacidez e perda de volume nessa área. Alexandra explica: “A perda abrupta de gordura corporal pode reduzir o suporte estrutural dos grandes lábios, levando à flacidez e alterações estéticas que podem impactar a autoestima da mulher.”

A dra. Alexandra ainda observa que a rápida perda de peso pode alterar os níveis hormonais, impactando a produção natural de lubrificação vaginal e causando desconforto durante as relações sexuais.

Para minimizar os impactos negativos na saúde íntima durante o processo de emagrecimento, é recomendável:

Perda de peso gradual: optar por uma redução de peso lenta e constante permite que o corpo se adapte melhor às mudanças, preservando a integridade dos tecidos.

Acompanhamento multidisciplinar: consultar profissionais de saúde, incluindo médicos, nutricionistas e ginecologistas, para monitorar o progresso e ajustar abordagens conforme necessário.

Cuidados com a saúde íntima: manter uma rotina de cuidados com a região genital, utilizando hidratantes vaginais e, se necessário, tratamentos específicos para preservar a elasticidade e a lubrificação.

Embora o Ozempic tenha se tornado popular como uma solução rápida para a perda de peso, é essencial estar ciente dos possíveis efeitos colaterais, especialmente relacionados à saúde íntima feminina. A médica ainda ressalta que “a saúde da mulher deve ser abordada de forma integral. Qualquer intervenção para emagrecimento deve considerar não apenas os benefícios estéticos, mas também os impactos funcionais e emocionais”, conclui. Portanto, é crucial buscar orientação médica adequada e considerar todas as implicações antes de iniciar qualquer tratamento para perda de peso.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP