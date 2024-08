OAB Americana faz festa de 50 anos com baile

O relato histórico da 48ª Sub Seção de Americana está diretamente ligado à criação da Comarca de Americana, ocorrida em dezembro de 1953.

Até 1953, Americana pertencia à Comarca de Campinas. Todas as pendências judiciais dependiam de locomoção para Campinas.

Nessa época, poucos advogados tinham domicilio em Americana. Predominavam os advogados domiciliados em Campinas, principalmente por ser um centro maior e por incluir outros municípios incluídos na mesma Região, inclusive Sumaré.

Com a criação da Comarca e considerando que a cidade era um grande centro industrial com a predominância da indústria têxtil, foi despertado o interesse de advogados de outras cidades no sentido de instalar seus escritórios na recém criada Comarca.

O advogado Sahid Maluf era advogado militante e professor universitário na Comarca de Bauru. Convidado por industriais locais, transferiu sua residência e escritório para Americana no ano de 1957.

Recém chegado mas acolhido de forma calorosa por mais de duas dezenas de empresas locais que logo o contrataram para prestação de assistência jurídica, Sahid Maluf incentivou desde logo a união da classe que estava diariamente sendo acrescida de novos advogados. Com a ajuda dos advogados locais, fundaram a Associação dos Advogados de Americana, destacando-se a colaboração prestada pelo advogado local dr. Vécio José Alves.

Como presidente da Associação dos Advogados de Americana, Sahid Maluf estabeleceu contatos com a Seção de São Paulo. Nessa ocasião era presidente da Seção de São Paulo o ilustre dr. Cid Vieira de Souza, de quem Sahid Maluf era amigo pessoal.

No ano de 1973, cumpridas as formalidade legais, foi oficialmente criada a 48ª Sub Seção de Americana, compreendendo também as Comarcas de Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré. A primeira diretoria (gestão 1973/1976 foi composta por Sahid Maluf presidente, Sidney Cavagna Vice Presidente, Clovis Haddad Secretário Geral e Vicente Sacilotto Neto tesoureiro.

Com o passar do tempo foi criada a Comarca de Nova Odessa a qual passou a integrar a Sub Seção local e sucessivamente desmembradas, pela criação das respectivas Sub Seções, as Comarcas de Sumaré, Santa Barbara d’Oeste e Nova Odessa, nessa ordem.

A Casa do Advogado atual começou a ser idealizada em julho de 1982, na gestão local do então presidente Miguel Alfredo Malufe Neto o qual, em contato com as Industrias Nardini SA, obteve a promessa de doação de um lote de terreno situado no loteamento que acabava de ser lançado na região em que se situava o Fórum local. A diretoria do Conselho Estadual, então presidida por José de Castro Bigi concordou em receber a doação desse terreno e adquirir mais um lote, o que possibilitou o início das gestões para a construção.

A construção da Casa do Advogado de Americana foi idealizada e concretizada ao longo de três gestões da Ordem dos Advogados do Brasil: No Conselho Seccional, durante as gestões de José de Castro Bigi (1981-1983), Marcio Thomaz Bastos (1983-1985) e José Eduardo Loureiro (1985-1987). Durante essas três gestões, a Sub Seção de Americana foi presidida por Miguel Alfredo Malufe Neto. A inauguração ocorreu em março de 1985.