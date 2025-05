Obesidade e câncer: relação perigosa exige atenção redobrada

A obesidade é um fator de risco conhecido para doenças como hipertensão e diabetes. No entanto, o que muitos ainda ignoram é o impacto direto do excesso de peso no aumento da incidência de câncer. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 56% dos brasileiros adultos estão com excesso de peso, e cerca de 26% apresentam obesidade — um cenário que exige atenção.

De acordo com o nutrólogo Dr. Murilo Arminio, do IBCC Oncologia, a obesidade está ligada a processos inflamatórios crônicos e a uma série de disfunções no organismo que podem favorecer o surgimento de tumores.

“O excesso de gordura corporal leva a uma inflamação crônica de baixo grau. Quando essa inflamação se prolonga por muito tempo, cria um ambiente favorável ao desenvolvimento de doenças crônicas, incluindo o câncer”, afirma o especialista.

Obesidade e comorbidades

Além disso, comorbidades associadas à obesidade, como diabetes, hipertensão e dislipidemia, também podem contribuir para o aparecimento de neoplasias”, explica o médico.

Entre os tipos de câncer com maior associação ao excesso de peso estão o câncer de mama pós-menopausa, colorretal, endometrial, de rim, fígado, vesícula biliar, pâncreas, esôfago e tireoide. “Estudos já indicam que pelo menos 13 tipos de câncer têm alguma relação com a obesidade”, destaca o Dr. Murilo.

A explicação para essa ligação passa por alterações hormonais, imunológicas e metabólicas desencadeadas pelo acúmulo de gordura. “A obesidade leva à desregulação hormonal, à disfunção imunológica e a modificações no tecido adiposo, criando condições propícias para o surgimento e crescimento de tumores”, comenta o especialista.

A boa notícia é que mudanças no estilo de vida podem ajudar na prevenção. A perda de peso, mesmo que moderada, já traz benefícios, como a redução da inflamação e melhora o perfil metabólico do paciente, o que impacta positivamente tanto na prevenção quanto no tratamento do câncer.

“Além do controle do peso e da alimentação equilibrada, é fundamental adotar hábitos saudáveis. Evitar o álcool, não fumar, praticar atividade física regularmente e manter um sono adequado são atitudes que ajudam a reduzir o risco de câncer”, orienta o médico.

Para quem já está com sobrepeso ou obesidade, a recomendação é buscar acompanhamento médico. Cada caso deve ser avaliado individualmente e o grau de obesidade, a presença de comorbidades e o histórico familiar são fatores importantes para definir a frequência e o tipo de exames preventivos.

Em caso de dúvidas ou sinais de alterações no organismo, é fundamental procurar orientação médica o quanto antes. A detecção precoce de problemas de saúde faz toda a diferença no sucesso do tratamento e na qualidade de vida.

Sobre o IBCC Oncologia

Fundado em 1968, o IBCC Oncologia é conhecido por ser um Centro de Tratamento Oncológico de alta complexidade e possuir um Centro de Pesquisa Clínica renomado. É pioneiro no combate ao câncer de mama e ginecológico e trouxe o primeiro mamógrafo para o Brasil em 1971.

Durante a década de 70 e 80, atuou com o maior programa de prevenção do câncer do colo uterino e de mama já realizado por uma instituição, com atendimento a mais de 2 milhões de pessoas. Foi considerado pela Secretaria de Estado da Saúde do Estado de SP o melhor hospital em atendimento humanizado e classificado entre os 10 melhores hospitais do estado.

Desde 1988, a instituição passou a ser Entidade Camiliana, se tornando o IBCC Oncologia. Também foi escolhido para ser no Brasil a instituição detentora da Campanha “O Câncer de Mama no Alvo da Moda”, em 1995. Há 56 anos é referência na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer em São Paulo.

