O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste avança para a fase final das obras da nova represa localizada na região do Parque das Águas. Com 97% dos serviços concluídos, o empreendimento representa um importante marco para a segurança hídrica do município.

O projeto, viabilizado com recursos próprios da autarquia, totaliza um investimento de R$ 12 milhões. A principal intervenção consiste no alteamento da Represa de Cillo, o que permitirá um aumento de 20% na capacidade total de armazenamento, atingindo até 12 bilhões de litros de água. Esse volume será somado às reservas já existentes nas represas Areia Branca e São Luiz, ampliando significativamente a resiliência do sistema de abastecimento.

Atualmente, as equipes concentram-se na conclusão das estruturas civis e hidráulicas, com a realização dos ajustes finais. Entre os serviços em andamento estão a adequação do aterro, a limpeza da área e os preparativos operacionais para o pleno funcionamento da represa.

Estrutura

A nova barragem possui 180 metros de comprimento e 7 metros de altura. O vertedouro, também finalizado, conta com 120 metros de comprimento por 40 metros de largura e está pronto para operar. A obra inclui ainda a instalação de uma nova travessia subterrânea para captação de água, conhecida como “tunnel line”, equipada com duas comportas que asseguram maior eficiência no processo de captação.

Com a conclusão deste importante investimento, Santa Bárbara d’Oeste contará com uma infraestrutura hídrica ainda mais robusta, preparada para atender à demanda crescente e garantir um abastecimento de água mais seguro e eficiente para toda a população.