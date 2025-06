A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste deu início à requalificação completa do Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux”, localizado no Conjunto Roberto Romano. Com investimento de R$ 1,7 milhão, em recursos do ciclos 1 e 2 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e próprios, a obra contará com 12 meses de execução e transformará o espaço em um novo equipamento moderno e multifuncional.

A intervenção começou nos últimos dias com a demolição total da antiga estrutura e encontra-se, atualmente, na fase de preparação de terreno e aterro. A próxima etapa será a fundação da nova edificação. Com área de 376 metros quadrados, o novo Centro Cultural será composto por espaço multiuso, biblioteca, sala de coordenadoria, três salas de atividades extras, sala de dança, sanitários, copa e climatização.

O secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, destacou a importância da obra dentro do plano de requalificação dos equipamentos culturais do Município. “A reestruturação do ‘Tricânico’ representa um passo fundamental para levarmos infraestrutura de qualidade às regiões descentralizadas de Santa Bárbara d’Oeste. Já realizamos importantes melhorias na Biblioteca Central e no Centro de Memórias, e agora seguimos com esse compromisso de garantir que todos os espaços culturais da cidade sejam requalificados, fortalecendo o acesso à cultura em todas as regiões”, afirmou.

Inaugurado em 1998, o Centro Cultural é um espaço mantido pela Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste. Ao longo dos anos, abrigou o Polo do Projeto Guri – o maior programa sociocultural do Brasil – além de sediar encontros, oficinas e criações artísticas barbarenses em diversas linguagens. O local recebia, mensalmente, mais de 1,2 mil pessoas interessadas nos cursos oferecidos gratuitamente, como unhas artísticas, pintura em tecido, pintura em óleo sobre tela, capoeira, jazz, dança do ventre, teatro, música, desenho artístico, entre outros.