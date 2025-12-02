A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com a construção do novo Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux”, localizado no Conjunto Roberto Romano. As equipes trabalham na montagem da estrutura metálica que dará sustentação ao telhado, além da execução dos serviços de reboco.

Com investimento total de R$ 1,7 milhão – provenientes dos ciclos 1 e 2 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com contrapartida do Município –, o projeto tem como objetivo transformar o local em um equipamento cultural acessível e multifuncional, ampliando as oportunidades de uso pela população.

Espaço

O novo Centro Cultural terá 376 m² de área construída e contará com espaço multiuso, biblioteca, sala da Coordenadoria, três salas para atividades complementares, sala de dança, sanitários, copa e sistema de climatização. A estrutura foi planejada para oferecer mais conforto, qualidade e suporte ao desenvolvimento de atividades culturais e comunitárias.