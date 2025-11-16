Em fase de acabamento, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com a construção do “Cidade Saúde”, um dos maiores investimentos já realizados na área da Saúde Pública do município.

Atualmente, as equipes executam a instalação dos equipamentos de ar-condicionado e do painel elétrico da cabine de força, além da conclusão dos serviços de pintura e paisagismo.

Paralelamente, a Administração Municipal finaliza os processos de aquisição de mobiliário e equipamentos, garantindo que a nova unidade entre em funcionamento de forma completa.

Jardim Alphacenter

Localizado no cruzamento das avenidas Santa Bárbara e Vereador Antonio Carlos de Souza (Antonio da Loja), no Jardim Alphacenter, o “Cidade Saúde” será a maior e mais moderna estrutura de Saúde Pública de Santa Bárbara d’Oeste. O complexo reunirá setores fundamentais, como o Centro de Especialidades, a Central de Regulação, a Atenção Básica e a Vigilância em Saúde.

O investimento total é de R$ 18,4 milhões, provenientes de recursos próprios do Município, destinados à construção de um prédio com quatro andares e 3,6 mil metros quadrados de área construída.

A nova estrutura contará com consultórios de especialidades, enfermagem, farmácia, recepção, triagem, salas de reunião, copa, setor administrativo, sanitários adaptados e elevadores. Projetado com foco na sustentabilidade, o edifício dispõe de iluminação e ventilação naturais, lâmpadas de LED, sistema de ar-condicionado e painéis solares fotovoltaicos, assegurando eficiência energética, conforto e respeito ao meio ambiente.