O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana executa, nesta quarta-feira (28), a partir das 7h30, a troca de um registro da rede de abastecimento de água na Rua Serra do Japi, na altura do número 200, no Parque da Liberdade. Em razão da intervenção, poderá haver intermitência no fornecimento de água em alguns bairros da região durante a execução dos trabalhos.

A rede é responsável pelo abastecimento dos bairros São Jerônimo, Jardim da Paz, Jardim das Orquídeas, Mário Covas, Jardim da Balsa e Jardim Dona Rosa. A necessidade da troca foi identificada após a constatação de falhas no funcionamento do registro, que comprometiam a divisão e o controle da setorização do sistema de abastecimento na região.

O serviço tem previsão de duração aproximada de seis horas, podendo variar conforme as condições técnicas encontradas no local. Durante os trabalhos, haverá desvio de trânsito no entorno imediato da obra, com a devida sinalização. Após a conclusão, o abastecimento será retomado de forma gradativa, até a completa normalização das redes.