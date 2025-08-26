Empresa contratada pela Rumo fará içamento de 23 vigas a partir desta terça-feira, dia 26, até sexta-feira (29); por causa da ação, entorno terá 12 pontos de bloqueio total, em horários alternados

Avança mais uma etapa a obra do aguardado viaduto sobre a linha férrea, na Vila Real, em Hortolândia. A partir desta terça-feira (26/08), a empresa contratada pela concessionária Rumo fará o içamento de 23 vigas para serem colocadas sobre os pilares de sustentação. De acordo com a Rumo, a ação começará a partir das 7h e irá até as 18h. A previsão é que o serviço seja concluído nesta sexta-feira (29/08). Por causa do içamento, a Prefeitura reforça que a região do entorno da obra terá 12 pontos de bloqueio total para o trânsito de veículos em horários alternados das 7h30 às 17h.

Em paralelo ao içamento das vigas, a empresa fará outros trabalhos na obra, tais como armação e concretagem da laje do tabuleiro e a execução do muro de terra armada. De acordo com a Rumo, a obra já está 76% concluída. A concessionária mantém o prazo de término da obra para dezembro. O prefeito José Nazareno Zezé Gomes e o vice-prefeito e secretário de Governo, Carlos Augusto Cesar, vistoriaram a obra no dia 13 deste mês.

Vigas

Ainda de acordo com a Rumo, a obra do viaduto terá um total de 50 vigas. As 27 primeiras foram içadas em julho deste ano.

O aguardado viaduto sobre a linha férrea, na Vila Real, é uma das ações que integram o novo PIC (Programa de Incentivo ao Crescimento) da Prefeitura de Hortolândia, cujo anúncio foi feito pelo prefeito José Nazareno Zezé Gomes, no final de 2023.

O viaduto é uma antiga demanda da população. Quando estiver pronto, o dispositivo ligará as avenidas Santana e São Francisco de Assis. De acordo com a concessionária Rumo, o viaduto terá 240 metros de extensão e quatro pistas, das quais duas no sentido Santana-São Francisco de Assis, e as outras duas no sentido oposto. O dispositivo irá melhorar e facilitar o fluxo do trânsito. Quando o viaduto for finalizado trará benefício para a locomoção na área e para outras regiões da cidade.